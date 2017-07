Stortingsvalget 1989: Frp og SV har fest på hver sin fløy

Fremskrittspartiet og SV var de store vinnerne i valget 1993. Høyre og Arbeiderpartiet de store taperne.

Frp gjør et eventyrvalg og går fra 2 til 22 representanter. SV øker også solid, fra 6 til 17 representanter. Arbeiderpartiet går kraftig tilbake.

Fra Finnmark kommer Anders Aune (tidligere A) inn med sitt enmannsshow Framtid for Finnmark. 21,5 prosent av finnmarkingene stemmer på ham. På landsbasis utgjør det bare 0,3 prosent av stemmene, men det er altså nok til å komme inn fra Finnmark.

I prinsippet er situasjonen på Stortinget den samme etter valget som før: Fremskrittspartiet er på vippen mellom en rød og en borgerlig blokk. Men Arbeiderpartiets nedgang oppmuntrer de borgerlige til å gjøre et nytt forsøk på å danne regjering.

– Fordi det var et ikke-sosialisk flertall, FrP inkludert, forklarer Kjell Magne Bondevik (KrF), som blir utenriksminister i denne regjeringen.

– Når det ikke var en slik regjering i årene 1986–1989, var det jo fordi Frp felte Willoch-regjeringen i 1986 på en økonomisk innstrammingspakke, sier Bondevik.

Jan P. Syse (H) blir statsminister for trepartiregjeringen, som sitter i et drøyt år. Denne gangen er det ikke Frp som stikker kjepper i hjulene, men den stadig mer påtrengende EF-saken (nå EU) som gjør at Senterpartiet ikke lenger synes de kan sitte i regjering med Høyre.

For tredje gang blir Gro Harlem Brundtland (A) statsminister for en mindretallsregjering.

Utjevningsmandater



Ved valget i 1989 har vi igjen fått ny valgordning, med åtte utjevningsmandater, som skal gjøre mandatfordelingen mer matematisk riktig. Dermed skal det ikke lenger være noe å tjene på felleslister og listeforbund.

De åtte ekstra plassene hører ikke til noe spesielt fylke; de skal fordeles der det står igjen flest ubrukte stemmer. I praksis er det i de folkerikeste fylkene. Denne gangen går for eksempel tre av de åtte utjevningsmandatene går til Akershus.

Utjevningsmandatene er forbeholdt partier som har fått 4 prosent eller mer på landsbasis. Men denne sperregrensen gjelder vel å merke bare utjevningsmandatene – ellers ville Anders Aune aldri ha greid å komme inn.

Det gamle valgsystemet uten utjevningsmandater ville gitt rødt flertall slik velgerne stemte i 1989. Men antakelig ville de borgerlige da ha gått sammen om felleslister i noen fylker, slik at det egentlig er umulig å si hvordan resultatet ville blitt.

De fleste andre utregningsmetoder gir to blokker med Fremskrittspartiet på vippen – eventuelt Senterpartiet, hvis vi regner Frp inn i den borgerlige varmen og skyver Sp ut.

Slik gikk det



Stortinget 1989–1993. «FfF» står for Framtid for Finnmark, også kjent som Aune-lista.

Se detaljene her!

Slik kunne det gått

Uten de nye utjevningsmandatene ville venstresiden fått flertall.

Se detaljene her!

Dagens valgsystem med ett utjevningsmandat i hvert fylke ville først og fremst gitt et dårligere resultat for Ap, men ellers nokså likt.

Se detaljene her!

Dette skjedde også 1989–1993