Stortingsvalget 1973: «Feil» vinner vinner valget

De borgerlige partiene fikk klart flest stemmer, men venstresiden vant valget likevel.

Arbeiderpartiet gjør etter datidens målestokk et katastrofevalg med bare 62 av 155 mandater, men takket være SVs 16 mandater blir det rødt flertall på Stortinget. Dermed kan Trygve Bratteli (A) ta over igjen som statsminister.

To fløypartier braser for alvor inn i det norske partilandskapet etter valget i 1973: SV og Fremskrittspartiet.

Det vil si – det sistnevnte partiet går under navnet Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep helt til vinteren 1977.

Og SV er denne gangen en forkortelse for Sosialistisk Valgforbund – en sammenslutning av det tidligere SF, kommunistene og to småpartier.

Koalisjonsregjering er ikke noe Ap driver med på denne tiden, så det blir en mindretallsregjering med støtte fra SV.

I januar 1976 overtar Odvar Nordli (A) som statsminister.

– At SV gikk så mye frem, førte til at Arbeiderpartiet la om til en svært radikal politikk. Det ble enormt kostbart for landet. Du kan trygt si at den økonomiske krisen på slutten av 1970-tallet ville blitt mye mindre med en borgerlig regjering, kommenterer senere Høyre-statsminister Kåre Willoch.

De to røde partiene har til sammen bare 46,5 prosent oppslutning blant velgerne.

De fire borgerlige partiene som satt sammen i Borten-regjeringen, får til sammen 44,1 prosent av stemmene. Hvis vi legger til Anders Langes parti og Venstre-utbryterne Det Nye Folkepartiet (DNF), kommer vi opp i 52,6 prosent av stemmene.

Dagens valgordning med utjevningsmandater ville gitt borgerlig flertall. Venstre og DNF ville kommet inn med én representant hver, og de borgerlige kunne attpåtil ha flottet seg med å droppe én av disse i alliansen, og likevel hatt flertall.

Hvis hele landet var én valgkrets, altså slik at stemmene i alle fylket tellet like mye, ville også de borgerlige ha fått flertall.

Senere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) tror partifelle Lars Korvald ville blitt statsminister for en eventuell borgerlig koalisjon fra 1973.

– Han var høyst respektert, hadde vært statsminister 1972–1973, og var en samlende figur blant de ikke-sosialistiske partiene, sier Bondevik.

Slik gikk det

Stortinget 1973–1977 – med to nye partier: Det Nye Folkepartiet (DNF) og Anders Langes Parti (ALP).

Slik kunne det gått

Dagens ordning med ett utjevningsmandat i hvert fylke ville gitt borgerlig flertall.

Også et valgsystem der alle stemmene teller like mye, ville gitt borgerlig flertall. Da forutsetter vi en sperregrense på 4 prosent, slik det er på utjevningsmandatene i dag.

