Stortingsvalget 1969: Borten vinner takket være skjev mandatfordeling

De borgerlige partiene beholder så vidt flertallet på Stortinget i 1969 – men gir valget egentlig feil vinner?

Valget i 1969 er en ny thriller der det står mellom to klare regjeringsalternativer. Den borgerlige koalisjonen vinner så vidt – med 76 mot 74 mandater. Dermed kan Per Borten (Sp) bli sittende som statsminister.

Utbryterne i Sosialistisk Folkeparti faller helt ut av Stortinget denne gangen.

Borten går



Selv om de borgerlige partiene fortsatt har flertall, greier de etter hvert å rote bort regjeringsmakten – for nå dukker spørsmålet om EEC (senere EU) opp. Der står Senterpartiet og Høyre på hver sin side.

Det topper seg når Per Borten må innrømme at han har vist et fortrolig notat til Arne Haugestad, leder for nei-kampanjen. Regjeringen bryter sammen, og Arbeiderpartiet tar over med en mindretallsregjering 17. mars 1971.

Den nye statsministeren Trygve Bratteli slår raskt fast at han vil gå av hvis det blir neiflertall i folkeavstemningen om EEC høsten 1972. Og det blir det.

Hvem skal da ta over, når begge blokkene har måttet kaste kortene? Løsningen blir en sentrumsregjering under ledelse av Lars Korvald (KrF), som sitter fra 18. oktober 1972 og resten av stortingsperioden. De tre regjeringspartiene har bare 47 av 150 mandater i ryggen.

I 1969 har befolkningsutviklingen løpt fra mandatfordelingen fra 1953. Særlig Oslo og Akershus er nå kraftig underrepresentert. Ved neste stortingsvalg får Akershus tre nye mandater og Oslo to.

Hvis disse to setene hadde vært på plass allerede i 1969, hadde det blitt rødt flertall på Tinget.

Da ville nemlig SF fått inn én representant i Oslo, som hadde havnet på vippen mellom to blokker med 77 representanter på hver side.

Og det hadde kanskje ikke vært helt urimelig heller, når Arbeiderpartiet pluss SF til sammen fikk så vidt over 50 prosent av stemmene.

På den annen side: Hvis man holder SF utenfor og bare teller stemmer som gikk til partiene som faktisk kom inn på Stortinget i 1969, fikk den borgerlige koalisjonen 51,2 prosent av disse stemmene.

Dagens system med ett utjevningsmandat i hvert fylke ville også gitt borgerlig flertall på Stortinget.

Slik gikk det

Stortinget 1969–1973.

Slik kunne det gått

De fem nye mandatene som ble innført i 1973, ville gitt rødt flertall med SF på vippen.

Dagens system med ett utjevningsmandat i hvert fylke ville gitt borgerlig flertall.

