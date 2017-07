Stortingsvalget 1949: Kommunistene får 5,8 prosent – og null representanter

Valgordningen i 1949 var nådeløs mot småpartiene: Kommunistene fikk ikke en eneste representant på Stortinget.

– Ingen av de andre partiene ønsket kommunistene inn på Stortinget. Men de var nok også enige om at dette var et dramatisk utslag av valgordningen, sier historiker og SV-politiker Hans Olav Lahlum.

Fra forrige valg går Norges Kommunistiske Parti ned fra 11,9 til 5,8 prosent av stemmene – og fra 18 til null representanter på Stortinget.

Gerhardsen går



Stortingsvalget 10. oktober 1949 er først og fremst en parademarsj for Arbeiderpartiet. De blir største parti i samtlige fylker, og øker oppslutningen fra 41,0 til 45,7 prosent av stemmene. På Stortinget får de et svært komfortabelt flertall med 85 av 150 mandater.

Einar Gerhardsens Ap-regjering blir selvfølgelig sittende – men i november 1951 går Gerhardsen plutselig av. Ingen skjønner helt hvorfor.

«Mange har beklaget seg over at skiftet kom plutselig. Men man kan da ikke mene at jeg skulle gå av litt etter litt», svarer Gerhardsen.

Hans eneste forklaring er at han er sliten. Og kanskje forklaringen faktisk er så enkel? Ifølge Gerhardsens selvbiografi veide han mindre da han var statsminister enn da han ble løslatt fra den tyske fangeleiren Sachsenhausen.

Etterfølger Oscar Torp viderefører i stor grad Gerhardsens politikk.

Ny valgordning



Valget i 1949 er det siste valget med den gamle valgordningen der man skiller mellom byer og landdistrikter. I løpet av denne valgperioden vedtar Stortinget en ny valgordning der hvert fylke er en valgkrets. Skjevfordelingen mellom by og land blir mindre, men fortsatt er spredtbygde fylker overrepresentert.

Den nye valgordningen gir også mindre fordel til de største partiene. Mandatfordelingen D’Hondts metode erstattes med Sainte-Laguës modifiserte metode, som gir hvert parti tilnærmet samme andel på Stortinget som det har blant velgerne i fylket.

Også med den nye valgordningen av 1953 ville Arbeiderpartiet fått rent flertall på Stortinget i 1949. Men flertallet ville vært mye mindre – 77 av 150 mandater. Da ville også kommunistene vært inne – med 4 mandater.

Og hvis vi hadde lagt inn dagens system med ett utjevningsmandat i hvert fylke, ville Ap-flertallet ha røket. Da hadde Arbeiderpartiet sittet med 68 av 150 mandater, kommunistene med 9.

– Sannsynligvis ville Arbeiderpartiet da ha søkt samarbeid med et borgerlig parti, kommenterer tidligere statsminister Kåre Willoch (H).

– Mindretallsregjeringenes problem er at de har lett for å bli veldig kostbare. Nå var Ap flinke til å bruke penger likevel, men det er en risiko for at det kunne blitt enda dyrere, sier Willoch.

Slik gikk det

Stortinget 1949–1953. «Bp» står for Bondepartiet, som i dag heter Senterpartiet.

Slik kunne det gått

Med dagens valgordning, med ett utjevningsmandat i hvert fylke, hadde Ap-flertallet røket. NB: I noen fylker stilte de borgerlige partiene felles lister, her forkortet «Borg.».

For kuriositetens skyld: Med et amerikansk presidentvalg-system, der vinneren i hver valgkrets får alle representantene, ville Arbeiderpartiet fått samtlige plasser på Stortinget i 1949 (... og i 1953, 1957, 1965, 1969, 1977 og 1993!).

Dette skjedde også 1949–1953



20. november 1949: Et fly med 29 jødiske barn styrter i Hurum. Bare ett barn overlever.

Et fly med 29 jødiske barn styrter i Hurum. Bare ett barn overlever. 28. januar 1951: Under EM på skøyter på Bislett blir Hjalmar «Hjallis» Andersen blendet av en blits og faller under 10 000-meteren. Han får gå om igjen, og vinner.

Under EM på skøyter på Bislett blir Hjalmar «Hjallis» Andersen blendet av en blits og faller under 10 000-meteren. Han får gå om igjen, og vinner. 1951–1952: Rasjoneringen på fett, sukkertøy, kjøtt, kaffe og sukker oppheves i tur og orden, men prisene fyker i været.

Rasjoneringen på fett, sukkertøy, kjøtt, kaffe og sukker oppheves i tur og orden, men prisene fyker i været. Februar 1952: Vinter-OL i Oslo. Norge suverent beste nasjon med syv gull.

Vinter-OL i Oslo. Norge suverent beste nasjon med syv gull. 27. oktober 1952: En baker i Hammerfest idømmes bot for å ha bakt for store loff.

