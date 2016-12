Stortingsrepresentantenes julegave til seg selv: Ett års ekstra etterlønn

Eks-stortingsrepresentanter kan nå få inntil 24 måneders etterlønn om de ikke får seg ny jobb. Det er ett år lengre enn dagens ordning.

Høyre. SV og MDG stemte imot da saken ble avgjort i Stortinget mandag ettermiddag, med 63 mot 33 stemmer.

– Jeg synes ikke det går an at dette huset som vedtar regler som gjelder for alle andre, skal ha regler som er annerledes for oss enn for dem, sa Karin Andersen (SV) fra Stortingets talerstol.

Tre måneder med full lønn

I dag kan representantene som forlater Stortinget etter et valg - enten frivillig eller fordi velgerne ikke gjenvelger - få inntil tre måneder full godtgjørelse. Stortingsrepresentanter mottar få drøyt 900 000 kroner pr. år.

Etter de tre månedene kan representanter som fortsatt ikke er i jobb, få etterlønn tilsvarende to tredel av hva en stortingsrepresentant tjener, altså inntil 600 000 kroner for et helt år.

Det er denne ordningen Stortinget nå utvider fra 12 til 24 måneder.

Snever unntaksregel



– Ordningen er ment å være en snever unntaksregel. Det er ment treffe representanter som vil ha store problemer med å komme seg tilbake til arbeidslivet, sa Kenneth Svendsen (Frp).

Både Frp og Ap tilhørte flertallet som nå sørget for utvidelsen.

– Hovedregelen skal fortsatt være inntil ett år. Unntaksvis kan ordningen kunne utvides måned for måned til to år, men da under tett oppfølging, sa Marit Nybakk (Ap).

Mer enn folk flest



Høyres to medlemmer i Stortingets presidentskap tok dissens allerede i innstillingen.

– Ordningene på Stortinget skal være bra, men ikke så bra at de strir mot vanlige folks rettssoppfatning, sa Arve Kambe (H), leder i Stortingets arbeids og sosialkomite.

– Velferdsstaten tilbyr to år på dagpenger for andre. Stortinget kan i dag tilby ett års etterlønn, og deretter dagpenger. Det burde være nok, også for stortingsrepresentanter, sa Kambe.

Ni måneder etter forrige stortingsvalg i 2013 hadde 20 eks-representanter fortsatt behov for etterlønn. 12 av dem mottok etterlønn i hele 12 måneders-perioden, altså fram til nyttårsaften i 2014.

