Stortingspolitikerne gir seg selv 21.674 kroner ekstra i lønn

Politikere på Stortinget gir seg selv 21.674 kroner ekstra i lønn. SVs forsøk på en norsk «filibuster» varte i nesten to timer.

Settepresident Øyvind Halleraker måtte flere ganger minne om talereglene.

– Det blir interessant å se om stortingspresidenten er like streng med forretningsorden og taleregler når andre saker enn vår egen lønn skal diskuteres, sier SVs finanspolitiske talsperson, Snorre Valen, til NTB.

Han holdt selv tre innlegg, og brukte hele taletiden da Stortinget torsdag skulle vedta godtgjørelsene som gis til stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen.

Vanligvis er slike debatter av meget beskjeden varighet. Så ikke i år.

«Filibuster»

Valen hadde på forhånd varslet at SV aktet å gjøre et forsøk på en norsk «filibuster»-variant om lønnsoppgjøret for politikerne.

Debatteknikken er kjent fra amerikansk politikk, og fungerer slik at den som har ordet snakker så lenge han klarer for å forhindre at et lovforslag ikke blir tatt opp. Det er ikke tillatt i Stortinget, der representantenes taletid er begrenset.

SV-forsøket varte i snaut to timer, noe som er ganske puslete sammenlignet med rekordene i det amerikanske senatet (den lengste er på 24 timer og 18 minutter, og ble satt i 1957).

– Vi kunne ha holdt det gående i en 20 minutters tid til med de representantene vi hadde til stede, men følte at poenget vårt hadde kommet godt fram, sier Valen.

– Hensikten var å tvinge fram en bevissthet og en debatt rundt godtgjørelsene. Vi forventer moderasjon av alle andre og påtvinger pensjonistene det. Da kan vi ikke la vår egen lønnsøkning passere i stillhet, fortsetter han.

SV-nestlederen berømmer Høyres Nikolai Astrup og Nils Aage Jegstad for å ha grepet ordet under debatten, som de eneste utenfor hans eget parti.

Øker lønnen



Presidentskapet på Stortinget gikk enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent – noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.

Forslaget er i tråd med innstillingen fra en uavhengig lønnskommisjon og innebærer en lønnsvekst på 21.674 kroner for stortingsrepresentanter og 38.104 kroner for statsministeren.

I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.

Til sammenligning fikk en gjennomsnittlig norsk pensjonist i år et tillegg på 2.066 kroner, tilsvarende 0,9 prosent.

Opprørt

SV mener lønnsveksten bør være den samme for toppolitikerne som for pensjonistene. Slik det ligger an nå, vil stortingspolitikerne gi seg selv ti ganger så høy lønnsvekst i kroner som det en gjennomsnittlig pensjonist får.

At Stortinget ikke engang debatterer årets trygdeoppgjør før sommeren, der pensjonistene ligger an til reallønnsnedgang for tredje år på rad, opprører Valen.

– Vi har tid til å diskutere forslag om pils i parken, men ikke trygdeoppgjøret, sier han.

Ifølge SV har en enslig minstepensjonist med 180.000 kroner i inntekt i 2014 tapt 10.700 kroner på underreguleringen av pensjoner siden 2013. I samme periode vil stortingsrepresentantene ha fått økt sin lønn med 92.023 kroner.

VG / NTB