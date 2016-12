Stortingets presidentskap refset for byggesmell

Stortingets presidentskap og administrasjon fikk sterk kritikk for håndteringen av byggeprosjektet som koster staten minst 700 millioner mer enn planlagt.

Det er først og fremst byggherren som er ansvarlig for situasjonen, og byggherre er presidentskapet og administrasjonen, understreket leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg (Ap) da han la fram innstillingen om budsjettet for Stortinget for 2017.

– Det er alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, sa han.

Han viste til at komiteen ba om å bli holdt løpende orientert om prosjektet da den i fjor fikk vite at det ble flere hundre millioner kroner dyrere enn først planlagt. Likevel ble den orientert om ytterligere utgiftsøkning på 2017-budsjettet først få dager før regjeringen la fram budsjettet.

– Komiteen konstaterer at den ikke er blitt orientert, sa Kolberg.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å be riksrevisjonen granske hele byggesprekken.

– 1,8 milliarder for en kjøkkeninngang

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) var også kritisk til behandlingen av prosjektet.

– Man har ikke kommet herberget gjennom dette prosjektet. 1,8 milliarder for en kjøkkeninngang er ikke noe vi kan stå for overfor våre skattebetalere, sa Tetzschner.

Han omtalte kjøkkeninngangen som «norgeshistoriens dyreste kjøkkeninngang».

Samtidig kritiserte også Tetzschner presidentskapet for å ha gitt manglende informasjon underveis.

– Man kan ikke si at presidentskapet er preget av den fortellerkunst og formidlingsglede som presidenten ellers er en kjent innehaver av, sa Tetzschner.

– Vi må insistere på at når Stortingets komité ber om informasjon, og ikke får den, kan ikke det bli hørt med at man har gitt en orientering til parlamentariske ledere, sa han.

Lundteigen: – En klar svikt

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) er opptatt av at ansvaret for byggesmellen plasseres tydelig.

– Det har vært en klar svikt og den svikten har fortsatt, sa Lundteigen.

Han er enig med komitéleder Kolbergs beskrivelse av saken som en krevende sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Den er gjennomgått på grundig måte, med største ønske om å komme til bunns i saken, noe som vi ikke har greid, sa han.

Samtidig er han kritisk til at presidentskapet valgte seg selv som byggherre for prosjektet.

– Det er for meg ganske uforståelig at Stortingets presidentskap valgte seg selv som byggherre istedenfor å benytte statsbygg, som har en kompetanse langt utenfor det Stortinget noensinne vil kunne få, sa Lundteigen.

– Burde fått mer informasjon

Stortingsrepresentant Snorre Valen mener også at det burde kommet mer informasjon om saken.

Han viser til at folkevalgte er avhengig av god informasjonsflyt for å fatte gode beslutninger. Spesielt hvis det skjer ting som er annerledes enn det som har vært planlagt.

– Det er en alvorlig sak. Stortinget burde og kunne fått mer informasjon underveis. Det er viktig at presidentskapet holder Stortinget løpende orientert, sa Valen.

Tar saken alvorlig



Stortingets presidentskap har på sin side saksøkt entreprenøren Multiconsult.

Rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen skulle koste 1,1 milliarder kroner, men det siste anslaget er at regningen ender på 1,8 milliarder kroner.

Stortingspresident Olemic Thommessen forteller at presidentskapet har tatt saken på største alvor.

– Det er presidentskapets klare oppfatning at helt sentrale leveranser i prosjektet har holdt altfor dårlig kvalitet, sa han.

Han mener imidlertid ikke at kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått mangelfull informasjon. Han mener presidentskapet har fulgt normal prosedyre i saken. Komiteen har fremmet forslag om at Riksrevisjonen skal gjennomgå byggeprosjektet. Det mener også Thommessen er fornuftig.

Når det gjelder kritikken om manglende involvering fra Statsbygg, viser Thommessen til at Statsbygg ikke hadde kapasitet til å påta seg et slikt prosjekt. Det var også noen uavklarte konstitusjonelle sider ved dette, forteller han.

Thommessen viser imidlertid til at Statsbygg ble kontaktet i forbindelse med oppstart av prosjektet.