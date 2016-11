Stortinget saksøker Multiconsult for 67 millioner kroner

Etter overskridelsene i byggeprosjektet har Stortinget saksøkt sin egen byggerådgiver Multiconsult, og krever 67 millioner kroner tilbakebetalt, ifølge VGs opplysninger.

Stortinget vil ikke gi VG innsyn i stevningen.

Stortingspresident Olemic Thommessen vil ikke bekrefte beløpet, men opplyser at stevningen angir et foreløpig beløp:

«Beløpet vil øke etter hvert som Stortinget får full oversikt over omfanget av konsekvensene av Multiconsults mangelfulle leveranser. Vurderingen av ansvarsforholdet har ikke endret seg», skriver stortingspresidenten i en epost til VG.

Sender nytt brev



Kontrollkomiteen på Stortinget vedtok tirsdag å sende et nytt brev til Thommessen og presidentskapet for å få vite mer om hvordan de har behandlet overskridelsene som år for år har påløpt Stortingets store byggeprosjekt i Oslo sentrum.

– Vi ber presidentskapet om nærmere å begrunne overskridelsene, sier komiteleder Martin Kolberg (Ap) til VG.

– Det er viktig å ha klart for seg at det er presidentskapet som fører bøkene og har ansvaret, mens Multiconsult er deres hjelpere, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Ifølge Michael Tetzschner (H) er det viktig for komiteen å se på hvilke fullmakter presidentskapet hadde underveis for å kjøre prosjektet. Både han og Lundteigen gjør det klart at presidentskapet har samme informasjonsplikt overfor Stortinget, som regjeringen har.

Juridisk krav



VG har vært i kontakt med Multiconsult, men selskapet vil ikke kommentere kravet fra Stortinget om 67 millioner tilbakebetalt:

«Vi anser dette nå som en juridisk sak og ber om forståelse for at Multiconsult har et prinsipp om å ikke kommentere juridiske krav eller eventuell størrelse på disse», skriver Multiconsults kommunikasjonsleder Gaute Christensen i en tekstmelding til VG.

Ble langt dyrere



Da VG avslørte byggeskandalen i oktober, la Olemic Thommessen og Stortingets direktør Ida Børresen mye av ansvaret for overskridelsene på Multiconsult, som Stortinget hadde hyrt inn for å hjelpe seg med prosjektering og byggeledelse.

Blant annet gjaldt dette konstruksjonen av et enormt stålstillas som nå holder fasaden på Prinsens gate 26 stående mens bygget bak er revet:

– Etter at arbeidene hadde startet, kom Multiconsult med en helt annen anbefaling. Det gjorde arbeidet med stålkonstruksjonen som skulle støtte opp fasaden, langt dyrere enn det de hadde lagt inn i anbudet, sa Børresen.

Multiconsult har tidligere forklart at det lå mye infrastruktur i bakken som ingen rådgivere kunne har sett og tatt høyde for, og som måtte flyttes før tunnelarbeidet kunne fortsette.



Ville påløpt uansett



I eposten til VG forklarer Olemic Thommessen hvorfor han mener at Stortinget ikke kan kreve Multiconsult for hele overskridelsen:



«Stortinget som byggherre kan ikke kreve dekket den fulle kostnaden av endringsarbeider som har blitt nødvendige, selv om Multiconsult burde forutsett dem. Slike arbeider ville vært nødvendige også om de hadde vært prosjektert av Multiconsult i forkant, og kostnaden ville derfor ha påløpt uansett», skriver stortingspresidenten.

