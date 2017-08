Støre: Listhaug-oppfordring minner om et angiversamfunn

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på at Sylvi Listhaug (Frp) oppfordrer lærere til å melde fra om asylsøkerbarn som reiser på ferie til hjemlandet.

– Hvis vi kommer over grove lovbrudd som blir begått av noen, skal vi si fra om det. Men derfra til å appellere til noe som kan minne om et angiversamfunn – det er jeg skeptisk til, sier Støre til NTB.

Innvandringsministeren kom torsdag med en oppfordring til vanlige folk – og særlig dem som er i kontakt med barn – om å melde fra til Utlendingsdirektoratet (UDI) om flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet.

Utdanningsforbundet imot

Ap-lederen mener at alle skal påse at lover og regler blir fulgt i Norge, men mener altså at statsrådens forslag går for langt. Han understreker også at Utdanningsforbundet er imot forslaget.

– Jeg har bare én melding til Sylvi Listhaug: Norske lærere kommer ikke til å gjøre dette, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK.

Les også: Nær åtte av ti Frp-velgere mener norske verdier er under angrep

– Hvis lærere skal ha et spesielt blikk på barn av asylsøkere i landet, vil det være svært uheldig og kunne virke diskriminerende, mener han.

Har misforstått

Listhaug hevder på sin side at forbundet har misforstått.

– Dette handler ikke om «angiveri». Det handler om rettferdighet og tillit i asylsystemet. Akkurat som at vi ikke aksepterer trygdejuks eller skattefusk, kan vi heller ikke akseptere at personer misbruker noe av det mest sjenerøse vi kan gi dem, ved å dra på ferie til landet de flyktet fra. Fortsetter dette problemet, vil det bidra til å undergrave asylsystemet, skrev hun på sin Facebook-side fredag.

Fikk du med deg? Listhaug langer ut mot Borten Moes barne-TV-verdier

UDI har for tiden 78 saker gående mot folk de mener har misbrukt asylinstituttet gjennom å hevde at de trenger beskyttelse i Norge, for så å dra på reise til hjemlandet etter å ha fått innvilget opphold, får kanalen opplyst i Justisdepartementet.

Barn i fare

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er også uenig med sin regjeringskollega. Han sier til NRK at det bare er når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, at han ønsker at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.

– I alle andre sammenhenger har lærere taushetsplikt. Alle barn skal kunne være trygge på at det de sier til læreren sin ikke blir sagt videre, sier han.

Studie om flyktninger i arbeidslivet: Integreringen går feil vei

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet sier at de ikke ønsker å sette forholdet mellom lærere og elever på prøve. Han synes debatten er snudd på hodet.

– Sylvi Listhaug oppfordrer lærere og andre til å melde ifra, hvis de reagerer på ting som fremstår som det ikke er i tråd med beskyttelsesbehovet, sier han.