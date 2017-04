Støre: Frp sprer usannheter om Ap i asylsaken

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser blankt at Aps endrede syn på asylbarn og midlertidig opphold, vil føre til økt tilstrømning til Norge.

– Frp påtar seg et stort ansvar når de sprer usannheter om Arbeiderpartiet. Om de er urolig for hvilke signaler som sendes, bør de fortelle sannheten om vårt vedtak, sier Støre til VG lørdag ettermiddag.

– Vi sier at vi vil begrense midlertidigheten noe, men det skal skje uten at lover og forskrifter endres, sier Ap-lederen.

Etter at forslaget til Aps partiprogram om asylbarna ble kjent lørdag formiddag, sa Helge André Njåstad (Frp) til VG at partiet nå går i mildere retning i asylpolitikken, og at det kan føre til økt tilstrømning av asylsøkere til Norge.

Ikke klart hvor mange det gjelder



Det er imidlertid uklart hvor mange flere enslige mindreårige asylsøkere som nå vil få permanent oppholdsstatus, og om Ap vil ta sitt ferske landsmøtevedtak til Stortinget.

– Det er fortsatt 40-50 dager igjen før Stortinget tar ferie, og det er regjeringen som sitter med hånden på dette rattet. UDI har kommet med flere forslag som regjeringen ikke har fulgt. Vi får se om vi kan gjøre moe med forholdene i mottakene når revidert budsjett behandles i vår, sier Støre.

Begrenset tro



– Jeg har begrenset tro på at Høyre og Frp tar signaler fra Aps lanndsmøte, legger han til.

Støre kunne ikke si noe om praksisendringen og når den eventuelt kan innføres:

– Det har vært en kraftig økning i midlertidighet og det har uroet oss. Vi sier at det trengs flere kriterier for de aller yngste, sier han.

En tabbe



«Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen», heter det i det ferske vedtaket til Ap.

Med dette forslaget vil Ap-landsmøte gjør samme feil som for to år siden da landsmøtet sa ja til å imot 10.000 kvoteflyktninger, sa Frp-representanten til VG.



– Det etterlatte inntrykket ble at Norge hadde en mindre streng innvandringspolitikk, at det bare var å komme til Norge. Nå kopierer Ap-landsmøtet dette. Ledelsen skjønte at vedtaket for to år siden var en tabbe. Men det har ikke partiet skjønt. Aps grasrot er mindre streng enn partiledelsen, og nå drar de Ap i feil retning, la han til.

Venstre: Full backing til Listhaug



Venstre-leder Trine Skei Grande er like skuffet over Ap som Frp. Men av helt motsatt grunn:

–Jeg hadde håpet Ap hadde brutt alliansen mellom Frp og Ap på asylfeltet. Men nå gir de full backing til Sylvi Listhaug, sier Venstre-lederen.

Hun mener Ap-landsmøtet feiger ut når de lytter til Støres formaning:

-– Vi er veldig skuffet over at Ap ikke går inn for å endre loven når de ser virkningene av den og hører hva faginstansene sier. Ap viser maktesløshet når de fatter et vedtak som ikke fører til reell endring i praksis, sier Grande til VG.