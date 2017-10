Støre forsvarer byggeinvestering med Stein Erik Hagen

Partifeller og Jonas Gahr Støre er dypt uenige om at han som partileder kan være investor sammen med Norges sjette rikeste person, mangemilliardæren og Høyre-donor Stein Erik Hagen.

– Det er jo ikke en grunn for meg til ikke å ha pengene investert i et boligprosjekt fordi Stein Erik Hagen er der, sier Støre i dette intervjuet med VG.

– Du synes det er greit?

– Jeg synes det er greit. Jeg har aldri vært en politiker som går etter personer om de skulle tilhøre et annet parti enn meg og si at det er grunn til at jeg ikke kan ha noe med dem å gjøre. Her var vi tilfeldigvis da investorer i samme prosjekt, og det kan jeg stå helt inne for, sier Støre.

Kilder til VG: Støre holdt private investeringer for seg selv

Men VGs undersøkelser viser at Støre praktisk talt står alene om dette synet i det sentrale Ap-miljøet.

Kritisk til håndtering av formuesrot



Mandag ettermiddag la partisekretær Kjersti Stenseng frem resultatene av partiets medlemsundersøkelse om partiets elendige resultat i stortingsvalget.

En av de viktigste årsakene medlemmene trekker frem, er Støres og partiets håndtering av hans private formue. De fleste som tar opp dette, mener disse sakene burde vært «ryddet opp i» før valgkampen.

I 2011 valgte Støre etter invitasjon fra et utviklerselskap å delta med en aksjeandel i et byggeprosjekt på Ensjø, hvor han og hans søstre hadde arvet en tomt.



Frithjof Jacobsen kommenterer: Støres pengeproblemer

I dette prosjektet var også en av formuesskattens største motstandere, Norges sjette rikeste mann og milliardær Stein Erik Hagen, medinvestor. Hagen er også kjent for å være en av Høyres fremste økonomiske gaveytere, og til årets valgkamp bidro han med fem millioner kroner til Støres motstandere.



I mai avslørte Dagbladet at flere arbeidere på byggeplassen også jobbet under såkalte løsarbeiderkontrakter. Etter dette varslet Støre at han ville selge seg ut av prosjektet.

DN kunne senere fortelle at Støre fikk meglervennen Knut Brundtland til å forhandle prisen, som en vennetjeneste, da Støre skulle selge seg ut.

Før valget: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-reportasje

Sårbar for angrep

VG har siden valgnederlaget 11. september snakker med flere titalls kilder i Ap. Flere kilder har uttrykt bekymring over at Støre inntil i går ikke har vist tegn til selvrefleksjon, eller åpnet for at han kunne ha gjort noe annerledes i sin håndtering hverken i forkant eller etterkant av medieoppslagene.

Støre om sin formue: – Hører ikke hjemme i valgkampen

** Et stort flertall av kildene reagerer særlig hoderystende på at Støre gikk inn som investor i boligprosjektet sammen med milliardærene Hagen og Erik Bøhler – uten å si et ord om det til sine partikamerater.

** En viktig grunn til at dette av en rekke av kildene ses på som uakseptabelt, er at utenforstående kan sette spørsmålstegn ved om Hagen eller andre milliardærer kan ha økonomisk interesse av å ha med en mektig person som Aps leder og statsministerkandidat i et kontroversielt boligprosjekt. Motsatt kan det også åpne for kritiske spørsmål om Støre kan ha nytte av å gå i kompaniskap med milliardærer, ved at hans posisjon kan gi ham bedre betingelser enn mannen i gata kunne ha fått.

** Knapt noen, heller ikke blant Støres nære, politiske støttespillere, vil forsvare at Støre gikk inn i dette boligprosjektet. Tvert imot mener de at det var galt av ham, fordi Aps leder ikke bør drive boligspekulasjon, og at det gjorde ham og dermed Ap sårbar for angrep utenfra i valgkampen.



Støre er forelagt VGs opplysninger, og svarer på dem slik:

– Jeg kan vanskelig forholde meg til anonyme kilder på denne måten. Realitetene er at andelen i boligprosjektet ble kjøpt i 2011, etter at familien hadde solgt Jøtuls tidligere eiendom i Grenseveien. Jeg var hverken Ap-leder eller statsministerkandidat på det tidspunkt. Det er opplyst om Femstøs eierandel i Stortingets register i henhold til reglene. Femstøs andel var tre prosent. Femstø eller jeg personlig har ikke hatt noen kontakt med eller relasjon til de andre investorene i prosjektet mens vi eide andelene. Andelen er nå solgt, sier Støre.

Kritikk på landsstyremøtet

Uken etter valget avholdt Ap landsstyremøte, som er partiets høyeste organ mellom landsmøtene annethvert år.

Her tok tidligere justisminister Knut Storberget opp at partiet fikk problemer som følge av en rekke saker om Jonas Gahr Støres millionformue i innspurten av valgkampen. Storberget satt i samme regjering som Støre i seks år.

Selv om ingen i det lukkede møtet, heller ikke Storberget, direkte kritiserte Støre, kom det tydelig fram at flere delegater mente sakene hadde skadet partiet.

Kilder til VG: Maktkampen i Ap er i gang

I landsstyremøtet var det heller ingen som ga uttrykk for at Støre hadde håndtert de mange økonomisakene i valgkampen på riktig måte.

– Det var et møte som var lukket for pressen, og derfor vil jeg ikke si noe om hva hverken jeg eller andre sa, sier Storberget.

Hedgefund



Ap-lederen selv vil ikke være med på at det noe som helst kritikkverdig i at han er investor i samme prosjekt som Hagen.

– Jeg har ikke sett på det som en grunn til at jeg ikke kunne beholde denne investeringen. Det var ikke derfor jeg solgte meg ut av prosjektet, sier Støre.

Ensjø-prosjektet var ikke det eneste som fikk oppmerksomhet i valgkampen, og er bakgrunn for kritikken fra medlemmene i mandagens rapport:

I slutten av valgkampen skrev Dagens Næringsliv og VG en rekke saker om Støres investeringer i det eksklusive, britisk-kontrollerte hedgefondet Egerton.

Fondet har også hatt eierposter i den franske atomvåpen-produsenten Safran.

Les saken: Her er Støres hemmelige hedgefond

Støre erkjenner overfor VG at han ikke forstod at denne investeringen kunne bli kontroversiell og skape problemer for partiet han leder i valgkampen.

– Jeg har sagt i dag, flere ganger, at hvis jeg kunne ha sluppet disse sakene ved at jeg hadde solgt disse andelene før valgkampen, så det ikke ble et tema i valgkampen, så skulle jeg gjerne ha gjort det, sier Støre.



– Du burde ha gjort det?



– Jeg skulle gjerne ha gjort det, hvis jeg hadde skjønt at dette ville bli den saken det ble.



– Burde du ikke ha skjønt det?



– Det kan hende jeg burde. Men jeg gjorde ikke det, og det må jeg bare ta til etterretning, sier Støre.