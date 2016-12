Støre forsvarer bedre etterlønn for stortingsrepresentantene

YOUNGSTORGET (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre fastholder at den nye etterlønnsordningen for stortingsrepresentanter ikke skal være en utvidelse. I så fall vil han se på den på nytt.

Det sa Ap-lederen da han tirsdag holdt sin oppsummering av det politiske halvåret på Youngstorget i Oslo.

Oppsummeringen kommer dagen etter at Stortinget - Ap inkludert - plutselig hadde vedtatt en liten julepresang til seg selv: De forbedret den allerede nokså gode etterlønnsordningen med forlengelse fra ett til to år.

– Det er en unntaksbestemmelse vi har støttet. Jeg kan se tilfeller av representanter som kommer fra en spesialisert yrkesfunksjon, er inne tre-fire perioder, går ut i 60-årene, at det kan være vanskelig for han eller hun. Det er ikke på noen måte mange, antakelig er det veldig få. Jeg har hørt at det kan være en eller to, sier partilederen på spørsmål fra VG.

– Inntrykket man har fått for mediene, er at alle nå får to års etterlønn. Det er ikke tilfellet, fastslår han.

Bakgrunn: Stortingsrepresentantenes julegave til seg selv: Ett års ekstra etterlønn

Stortinget i dag Høyre 48 Frp 29 KrF 10 H/Frp/KrF 87 Venstre 9 ------------- Ap 55 Sp 10 SV 7 De rødgrønne 72 De Grønne 1

Utvider til 24 måneder



I dag kan representantene som forlater Stortinget etter et valg – enten frivillig eller fordi velgerne ikke gjenvelger – få inntil tre måneder full godtgjørelse. Stortingsrepresentanter mottar drøyt 900. 000 kroner pr. år.

Etter de tre månedene kan representanter som fortsatt ikke er i jobb, få etterlønn tilsvarende to tredjedeler av hva en stortingsrepresentant tjener, altså inntil 600 000 kroner for et helt år.

Det er denne ordningen Stortinget nå utvider fra 12 til 24 måneder.

– Er det andre enn stortingsrepresentanter som kunne trenge en slik ordning?

– Det er viktig at arbeidsgivere er fleksible. Her forlater du arbeidslivet i 12, kanskje 16 år, og overgangen kan være krevende, mener Støre.

Les også: Dette tjener statsministeren og stortingsrepresentantene

Lover gjennomgang



Han vil imidlertid ta en ny gjennomgang av ordningen for å forsikre seg om at den er så smal som mulig:

– Jeg vil dobbeltforsikre meg om at dette ikke er en utvidelse, og jeg skjønner godt at noen reagerer slik ordningen er presentert, at dette er et utvidet etterlønnsregime. For det er vi imot. Det er ingen grunn til å endre på ordningen generelt, fastslår han.

– Slik det er presentert for oss av presidentskapet, er det basert på de ytterst, ytterst få, kanskje bare én. Men om dette endrer hele etterlønnsregimet vil vi se på det på nytt, lover Støre.

Ni måneder etter forrige stortingsvalg i 2013 hadde 20 eks-representanter fortsatt behov for etterlønn. 12 av dem mottok etterlønn i hele 12-månedersperioden, altså fram til nyttårsaften i 2014.

Vedtaket ble gjort mot stemmene fra Høyre, SV og MDG. Vedtaket ble avgjort med 66 mot 33 stemmer.

Høyre kritisk: – Et hån



Høyre stemte mot forslaget, og er kritiske til Aps håndtering av saken.

– Nok en gang undrer jeg meg over Arbeiderpartiet som i dag håner de arbeidsledige. Hvorfor skal Støre, Giske og Tajik ha en så god etterlønnsavtale i tillegg til dagpenger når de nekter andre arbeidsledige det samme?spør leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité Arve Kambe (H).

– Svært mange ledige må klare seg på dagpenger, og alle får maks 104 uker med dagpenger som arbeidsledig. Da er det helt uakseptabelt at stortingsrepresentanter i tillegg til disse to årene skal få to år med 2/3 lønn før man blir overført på dagpenger, sier Arve Kambe.

– Vi kan ikke ha ordninger for oss selv, som vi som lovgiver og bevilgende myndighet nekter andre. Vanlige arbeidsledige som ikke får ny jobb før det er gått to år henvises enten til familien eller sosialkontoret. Jeg har forståelse for at for noen stortingsrepresentanter er det vanskelig å finne jobb etter et valg, men det oppleves ikke annerledes for andre arbeidsledige, sier han.

Les også: Høgmos etterlønn opp i Stortinget