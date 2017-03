Støre etter Høyres landsmøte: – Erna bruker penger hun ikke har

BERLIN (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Høyre ikke kan fortsette å kutte skattene og bremse økningen i bruk av oljepenger, og samtidig investere tungt i vei, jernbane og forsvar.

– Konsekvensene må bli kutt i velferd, og det bør de si fra om. Ernas regnestykke går ikke i hop, sier Støre til VG.

– De kan ikke både bruke mer penger og mindre penger. Også i 2013 lovet Høyre moderate skattelettelser for folk flest, i samarbeid med Frp endte de opp med skattekutt på 20 – 25 milliarder kroner på fire år, og mest til de som har mest fra før, sier Støre til VG.

Tegn på at det går mot valg



Søndag ettermiddag, idet Høyres landsmøte avsluttet på Gardermoen med et løfte om moderate skattelettelser, er Ap-lederen i Berlin for å møte sosialdemokrater fra hele Europa.

– Når Høyre modererer sine skattelettelser og trekker politikken inn mot sentrum, er det tegn på en ting som vi kjenner igjen fra 2013: At det går mot et valg, sier Støre, på formiddagsflyet mellom Gardermoen og Berlin.

Han mener at det følger en kontrakt med folket med det å være statsminister:

– Man kan ikke bruke penger man ikke har, sier Støre.

Fire tapte år



Og dette uttrykket fra Støre kommer du sikkert til å høre ofte fra Ap i månedene som kommer, fram til valget i september:

– Under Høyres ledelse har det vært fire tapte år, sier han.

Og Ap-lederen begrunner det slik:

– Vi er i en farlig utvikling der arbeidsledigheten har steget og andelen i jobb har gått ned. Det betyr at flere står utenfor, men også at Norge får mindre skatteinntekter. Regjeringen har klart å øke sysselsettingen, men i hovedsak i offentlig sektor. I fjor gikk sysselsettingen ned i norske bedrifter, sier han.

Stemt ned



Han har flere eksempler:

– Nå, like før valget kommer reformforslagene. Høyre vil ha tidlig innsats i skolen, en kvalitetsreform i eldreomsorgen og en investeringsplan for sykehusene, Da er mitt spørsmål: Hvorfor satte de ikke dette i gang da de overtok i 2013? De borgerlige har stemt ned alle våre forslag om tidlig innsats i skolen og om ekstra innsats for dem som henger etter i småskoletrinnet. Vi kan ikke vente med å bekjempe frafall fra videregående skole, til elevene har begynt på videregående. Da er det for sent, sier Jonas Gahr Støre.

Fortidens feilgrep



På Høyre-landsmøte fikk Ap kraftig skyts fra både statsminister Erna Solberg og fra partiveteranen Kåre Willoch, som kalte Ap og Senterpartiet for «en mektig koalisjon som jobber mot forandring og for forvitring».

– Jonas Gahr Støres parti er rammet av en uimotståelig trang til å gjenta fortidens feilgrep, sa Willoch.

– Budskapet står ikke til troende, svarer Jonas Gahr Støre.

– Vi er for gode reformer og mot dårlige reformer. Denne regjeringen gjennomfører flere dårlige reformer Det er vi kritiske til, eller stemmer imot, sier han,

Aps reformer



– Hvilke reformer tenker du på?

– Tvang mot kommuner er ett eksempel på en dårlig reform. Penger ut av fellesskapets sykehus og til private, er et annet eksempel. Vi har påvirket noen viktige reformer som politireformen, skatt, og langtidsplanen for Forsvaret. Men vi har en rad med store reformer som vi skal gjennomføre: Kompetansereform i arbeidslivet, aktivitetsreform for å få unge ut av uførekø. et verdiskapningsprogram for hav, og tidlig innsats i skolen.

– Dere sto bak politireformen. Sp som er en mulig regjeringspartner, går sterkt imot. Skaper ikke det usikkerhet om gjennomføringen?

– Sp får svare for seg. Vi vedstår oss de vedtakene vi har gjort, men regjeringens samlede politikk har skapt uro i distriktene, fordi de tar bort viktige redskaper for å sikre arbeid og aktivitet over hele landet. Men det kan bli nødvendig å justere reformer underveis. Flere sider ved gjennomføringen av politireformen er vi kritiske til. Jeg er sikker på at vi blir enige med Sp og andre partier om dette, ser Støre.

Klapper for pappapermen



Og så. til slutt, har velger Støre å rose Høyre-landsmøtet for noen av vedtakene:

Landsmøtet vedtok å opprettholde fedrekvoten på 10 uker i foreldrepermisjonen, etter at de to forrige landsmøtene ville fjerne den. Det var også flertall for å programfeste fedres rett til selvstendig opptjening,

– Det er en ærlig sak å snu, og jeg vil ikke kritisere dem for det. Tvert imot anerkjenner jeg at Høyre nå har kommet til at virkningen av deres politikk ikke var slik de trodde, sier Støre.

Han fikk også med seg at Høyre nå er imot flyseteavgiften;

– Kuvendingen om flyseteavgiften er over grensen, ett år etter at deres eget vedtak førte til at hundrevis av jobber gikk tapt på Rygge, sier han,



PS: Under avslutningen av Høyres landsmøte tok Erna Solberg et knallhardt oppgjør med Jonas Gahr Støres påstander om at hun har sviktet i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser. Solberg mener at han ikke har tatt inn over seg at 45.000 oljerelaterte arbeidsplasser har gått tapt.



– Dette er et eksempel på hvorfor han ikke bør bli statsminister, sa hun til NTB etter landsmøtet.