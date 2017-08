Stockholms byrådsleder vil ha unnskyldning fra Listhaug etter Rinkeby-besøk

I en pressemelding kommer Stockholms byrådsleder Karin Wanngård med krass kritikk av innvandringsminister Sylvi Listahaugs Rinkeby-besøk.

Tirsdag var innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på besøk i forstaden Rinkeby i Stockholm. Hun har uttalt at hun er i Stockholm i dag for å «studere svenske tilstander» i Rinkeby.

Det får byrådsleder i Stockholm, Karin Wanngård, til å reagere:

– Stockholm prøver å dele sine erfaringer og perspektiver. I dag ble det organisert et besøk i Rinkeby. Den norske innvandringsministeren Sylvi Listhaug valgte å bruke vår gjestfrihet til å komme med populistiske og usanne poenger i den norske valgkampen, sier hun i en pressemelding. Hun tilhører partiet Socialdemokraterna.

BYRÅDSLEDER: Karin Wanngård Foto: Magnus Selander

– Det gjør at jeg føler meg sviktet og sint, og jeg synes Sylvi Listhaug skylder innbyggerne i Stockholm en unnskyldning, heter det videre i pressemeldingen.

Aftonbladet: Hevder norske myndigheter ikke støttet Listhaug-besøk

Advarer mot hets



Wanngård viser til at Stockholm er en by som er åpen for omverdenen.

– Innbyggerne i Stockholm har flere ganger vist solidaritet med mennesker som er herjet av krig og forfølgelse. Solidaritet er ikke alltid enkelt, og vi jobber hardt med integreringen, sier hun.

Samtidig advarer byrådslederen mot det hun mener er å hetse og skape frykt.

Listhaug har blitt møtt med motstand fra flere hold i forbindelse med Rinkeby-besøket. Ifølge en kilde til den svenske avisen Aftonbladet har den norske regjeringen vært skeptisk til Sylvi Listhaugs besøk til Sverige og forstaden Rinkeby i dag.

I tillegg skulle Listhaug opprinnelig møte sin svenske kollega Helene Fritzon, men besøket ble avlyst i siste minutt. Først var årsaken at noe annet dukket opp, men til VG fortalte Fritzon at det var politisk motivert.