Sp vil halvere bomsatser i juli: – Ikke farbar vei, mener Ap

Senterpartiets Geir Pollestad ønsker flere på bilferie i Norge. Løsningen er å halvere bomsatser for bobiler og personbiler i juli måned.

Senterpartiet slår et slag for bilferie i Norge – både for nordmenn og utenlandske turister.

Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget, mener løsningen for å legge til rette for mer bilturisme i Norge er å halvere bomsatsene i juli.



– Norgesferie er dyrt for både nordmenn og andre. Dette forslaget vil gjøre det mer attraktivt å dra på ferie her i landet. Engasjementet mitt i denne saken ligger i bilferiens fortreffeligheter. Man skal ikke ha dårlig samvittighet for å fylle opp bilen med familie og venner for å kjøre på kryss og tvers i Norge, sier Pollestad til VG.

Forslaget skal gjelde for personbiler og bobiler.

Bilturister blir lengre



Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spådde i sommer i et svar på et skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) at bomstasjonene vil gi en inntjening på 10,2 milliarder kroner i år.

Til tross for at det vil gi tapte inntekter å halvere bompengesatsene i juli, peker Pollestad på grunner som bidrar til at det kan gi økte inntekter på andre områder.

– Dette forslaget vil kunne gi inntjening ved at flere rent fysisk vil kjøre gjennom bomstasjoner, men det vil også gjøre det mer attraktivt for utlendinger å komme til Norge. En tysker som legger bilferien sin til Norge, er her mye lengre enn andre. Kinesere legger igjen mye penger når de først er her, men de er her kort, slår Pollestad fast.

– Mindre klimaavtrykk



Pollestad trekker videre fram at det miljømessige formålet med bompengesatsene er å redusere pendlertrafikken, og at dette ikke er et like viktig hensyn å ta i juli.

– Juli er feriemåned, og færre pendler. Når man fyller opp bilen sin med fem personer og kjører rundt, vil kliamavtrykket sammenlignet med en flytur til for eksempel New York eller Bangkok være lavt, sier han.

KRITISK: Eirik Sivertsen (Ap) har ikke høye tanker om bomgepengeforslaget. Foto: harald henden , VG

Til sist har forslaget et sosialt aspekt, ifølge Pollestad.

– Bilferie er den billigste ferietypen man kan ha. Man kan pakke bilen, ha med telt og reise rundt i hele landet. Det passer for dem som opplever at andre ferietyper er for dyrt, sier han.

Skepsis i Ap



– Det høres ikke ut som noe farbar vei.

Slik vurderer nestleder Eirik Sivertsen (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen utspillet fra Senterpartiet.

Han fastslår at bompenger er et nødvendig onde for å finansiere veier.

– Bompenger gjør at man får betalt veiregningene raskt, så de blir så lave som mulig. Derfor ser jeg ikke på dette som noe poeng. Jeg tror heller ikke at bompenger er et ukjent fenomen i Europa, og jeg tror det er andre tiltak som kan virke bedre for å få turister hit enn å gi rabatter, sier Sivertsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ønsker ikke å kommentere saken.