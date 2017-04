Solvik-Olsen vil ikke betale nytt signalanlegg til t-banen

Regjeringen vil ikke spleise med Oslo og Akershus for å finansiere et nytt signal- og styringssystem for t-banen i Oslo. Torsdag morgen var det igjen t-banekrøll i Oslo.

I Nasjonal Transportplan, som regjeringen og samarbeidspartiene la fram onsdag, får Oslo og Akershus seks milliarder kroner til Fornebu-banen, og nesten åtte milliarder til den en ny metrotunnel som skal stå klar om 15 år.

Men det er ikke satt av en eneste krone til nytt signalanlegg som kan øke kapasiteten i dagens t-bane-tunnel gjennom Oslo sentrum med 25 prosent, fra 32 til 40 tog i timen.

Skuffet



Nytt signal- og styringssystem vil trolig koste rundt fire milliarder kroner.



– Det er klart vi er skuffet, og veldig overrasket. Dette er landets aller mest samfunnsøkonomisk lønnsomme investering i samferdsel, og så vil ikke regjeringen være med, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) til VG.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarer at politikerne i Oslo og Akershus ikke har prioritert denne investeringen i Oslopakke 3, og at den derfor ikke nådde opp:

Skylder på oss



GAMMELT: Deler av t-banens styringssystem er fra 60-tallet. Foto: , Sporveien

– Vi er nylig blitt enige med Oslo og Akershus om at staten skal ta halve regningen for Fornebu-banen og metrotunnel, og det er satt av prosjektmidler til en ny Ahus-bane i Nasjonal Transportplan. Og så kommer de etterpå og sier at alt stopper opp hvis de ikke får penger til signalanlegg. I forrige uke ville de også ha penger til trikk til Tonsenhagen. Her får de enorme beløp, men så skal de i tillegg skylde på oss for alt de ikke orker å betale selv, sier Solvik-Olsen til VG.

– Hvis Oslo vil at staten skal overta ansvaret for sitt transportsystem, så får de heller be om det. Oslo får nå 400 millioner årlig i rammetilskudd til kollektivtransport, mot 200 millioner fra de rødgrønne, legger han til.

Bruker milliarder



Men byrådslederen tilbakeviser at signalanlegget ikke er et prioritert prosjekt:

Byrådet i Oslo viser til et anmodningsvedtak fra Oslopakke 3, hvor også Høyre, Venstre og KrF stilte seg bak et ønske om at staten tok halve regningen for nytt signalanlegg.

– Oslo tar ansvar for sitt kollektivnett. Vi bruker milliarder hvert år, mer enn noen annen norsk kommune. Men gjennom mange år har behovet for signalanlegget vært spilt inn til regjeringen, også fra det forrige borgerlige byrådet med Høyre, Venstre og KrF. Investeringen bidrar også i høy grad til klimamålet og målet om at alle vekst i trafikken skal skje med kollektivtransport, sier Johansen.

100 millioner reiser i året



Han viser til at t-banen i Oslo frakter 100 millioner passasjerer årlig, sammenlignet med NSBs 70 millioner passasjerer i hele landet. 25 prosent økning i kapasiteten betyr at det blir plass til ytterligere 25 millioner reiser.

– Det er forunderlig at Solvik-Olsen argumenterer med at vi får penger til metrotunnelen i stedet, når den ligger mange år fram i tid og ikke skal stå ferdig før nærmere 2030. Signalanlegget skal vedtas av bystyret nå i år. I budsjettet har vi lagt opp til 50 prosent statlig finansiering. Hvis ikke staten vil være med å bidra til et av Norges mest lønnsomme prosjekter må vi finne annen måte å finansiere det på, sier Raymond Johansen.

Oslo vurderer å anskaffe et halvautomatisk styringssystem hvor togsettene kjøres automatisk, men overvåkes av en togfører som i stedet får ansvar for sikkerhet i forbindelse med overvåkning av dørlukking.

