Sluttregningen for Stortingets byggeprosjekt kan bli 1,3 milliarder kroner dyrere - varsler granskning

Stortingets byggeprosjekt i Oslo sentrum skulle opprinnelig koste 460 millioner, men ligger nå an til en sluttregning på 1,8 milliarder kroner.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kartlegger nå hva slags fullmakter Stortingets presidentskap har hatt for å vedta kostnadsendinger, styre byggeprosjektet og inngå avtaler langt ut over de årlige budsjettene.

Målet er å finne ut om stortingspresident Olemic Thommessen (H) og Stortingets presidentskap kan ha brutt Stortingets egne regler for bruk av skattebetalernes penger.

Komiteen møtes tirsdag ettermiddag for å vurdere hva de skal gjøre videre i saken.



Ut over rammene



Veien fra 460 til 1800 millioner Oktober 2012: I statsbudsjettet orienteres Stortinget om at presidentskapet vil bruke 460 mill. kroner over 10 år på oppussing av Prinsens gate 26 og flere større sikringstiltak. 115 millioner kroner settes av til «større utstyrsanskaffelser og vedlikehold» i 2013. Januar 2013: Presidentskapet vedtar i tillegg bygging av nytt post- og varemottak. Oktober 2013: I statsbudsjettet blir Stortinget varslet om at prosjektet nå har en kostn adsramme på 660 mill. kroner, og at en ny innkjørsel til garasjen er under planlegging. Budsjettposten for 2014 settes til 181 millioner kroner. Våren 2014: Prosjektet er blitt så mye dyrere at det ikke er realiserbart innenfor vedtatt ramme. Presidentskapet vedtar en ny ramme på 1137 millioner kroner og inngår kontrakt med Veidekke på 465 millioner kroner. Sommeren 2014: Kort tid etter at arbeidet har startet, kommer det fram omfattende mangler ved prosjekteringen, med store økonomiske konsekvenser. Oktober 2014: I statsbudsjettet blir Stortinget varslet om fordyrelsen til 1137 millioner kroner, men ikke om problemene som har oppstått gjennom sommeren. Budsjettposten for 2015 økes til 346 millioner kroner. Juni 2015: Presidentskapet vedtar en ny kostnadsramme for prosjektet, som nå er beregnet å koste 1 442 millioner kroner. Oktober 2015: I statsbudsjettet får Stortinget vite om den nye kostnadsrammen. Økningen forklares med « utfordringer når det gjelder ferdigstilling av arbeidsunderlag fra prosjektgruppen, uventede forhold i grunnen i tillegg til nødvendig omprosjektering». Budsjettposten for 2016 økes til 565 millioner kroner. 30.september 2016: Partilederne og kontrollkomiteen blir muntlig orientert om ytterligere overskridelser, og at presidentskapet vil saksøke rådgiveren Multiconsult. 6.oktober 2016: I statsbudsjettet får Stortinget for første gang en skriftlig orientering om byggesakene og kostnadssprekken. Presidentskapets nye anslag er 1,8 milliarder kroner. I 2017 foreslås det 514 millioner kroner på budsjettet.

VGs tidslinje gjennom prosjektet viser at presidentskapet allerede i mai 2014 visste at utbyggingen ikke kunne gjennomføres innenfor budsjettene som Stortinget hadde godkjent:

15. mai 2014 godkjente presidentskapet at kostnadsrammen nær dobles, fra 660 millioner til 1137 millioner kroner.

5. juni 2014 undertegnet Stortingets administrasjon en byggekontrakt med entreprenøren Veidekke på 465 millioner kroner, mens budsjettposten det året var på 181 millioner kroner.

Først i oktober 2014, godt gjemt inne i statsbudsjettet, fikk de folkevalgte vite at utbyggingen var blitt et milliard-prosjekt, og at også budsjettposten for 2015 måtte dobles - uten av noen av representantene reagerte.

Sjekker fullmakter



Men kontrollkomiteen, som ettergår presidentskapets disposisjoner i byggesaken, spør seg nå om Stortinget ble godt nok orientert, av sin egen president, om at byggeprosjektet var i ferd med å komme ut av kontroll.

– Et viktig spørsmål for komiteen er hva slags fullmakter som presidentskapet har hatt på de tidspunktene avgjørende vedtak er fattet. Det vil ikke jeg ta stilling til nå. Men når Stortinget får vår innstilling, må det være mulig å måle beslutningsprosessen opp mot de fullmaktene som har eksistert til enhver tid, sier nestleder i kontrollkomiteen, Michael Tetzschner (H), til VG.

Per Olaf Lundteigen (Sp) har tidligere sagt klart fra at noen må stilles til ansvar for overskridelsene. Konfrontert med VGs opplysninger sier han:

– Vi må se grundig på hva Stortinget er blitt orientert om underveis. Dette fremstår som om presidentskapet kan ha forpliktet Stortinget ut over det som lå i de årlige budsjettene, sier Lundteigen.

Kan være brutt



– Kan Stortingets regler for statsbudsjettene være brutt her?

– Det kan se sånn ut. Men dette krever en sammenstilling av mange dokumenter over flere år for å få full oversikt, sier Lundteigen.

Komiteleder og saksordfører Martin Kolberg (Ap) sier:

­– Jeg har sett det samme som VG nå påpeker, men har ingen kommentar ut over det.

Stemmer ikke



Men Olemic Thommessen avviser blankt at presidentskapet har gått ut over fullmaktene:

INNENFOR REGLENE: Stortingspresident Olemic Thommessen (H), her foran Stortingets avstengte byggeområde, avviser at presidentskapet, som han leder, har brutt sine fullmakter. Foto: Trond Solberg , VG

«Det stemmer ikke at presidentskapet har inngått byggekontrakter for større beløp enn det Stortinget har godkjent i sine budsjettvedtak i forkant. Kontrakten som ble inngått med Veidekke i juni 2014 hadde en kontraktssum på 465 millioner kroner. Dette er godt innenfor vedtaket (i 2014-budsjettet) som viser til kostnadsrammen på 660 millioner kroner», skriver Thommessen i et skriftlig svar til VG.

Kort vei til Stortinget



Selv om stortingspresidenten har kontor vegg-i-vegg med stortingssalen, har det konsekvent gått flere måneder før Stortinget er blitt formelt orientert om overskridelsene.



Ifølge Stortingets hjemmeside har presidentskapet «ingen avgjørende myndighet ut over de fullmakter som er gitt av Stortinget gjennom bestemmelsene i forretningsordenen eller ved spesielle vedtak for det enkelte tilfelle.»

Budsjettreglene slår fast at uforutsette utgifter, ut over statsbudsjettet, må forelegges Stortinget som tilleggsbevilgning.

Ikke vurdert å gå av



Men overfor VG fastholder Olemic Thommessen at han har år for år har fulgt normal fremgangsmåte for informasjon til Stortinget.

Han har heller ikke vurdert sin stilling, selv om prosjektet nå er fire ganger så dyrt om planlagt:

«Nei. Presidentskapet er på valg hvert år ved konstituering av Stortinget, og ble nylig gjenvalgt», skriver Thommessen i et skriftlig svar til VG.

Graver i flere gater



I dag står bare den verneverdige fasaden igjen av Prinsens gate 26, støttet opp av enorme stålkonstruksjoner. Resten av bygget er revet, og bygningsarbeiderne har gravd seg to etasjer ned i bakken. Bygget står trolig klart høsten 2018, ett år forsinket.

Mellom Prinsens gate 26 og stortingsbygningen legges det nå trikkeskinner over Wessels plass, på toppen av det nye underjordisk post- og varemottaket.

Sørover, i to kvartalers lengde langs Nedre Vollgate mot Rådhusgata, graver Stortinget ut en ny 250 meter lang tunnel som skal bli en ny innkjørsel til post- og varemottaket, og videre til Stortingsgarasjen under Løvebakken.

Nye overskridelser



Det skulle komme flere store overskridelser også i 2015 og 2016.

Høsten 2015 ble kostnadsrammen fra presidentskapet økt til 1 442 millioner kroner. Gjennom statsbudsjettet nå i oktober har presidentskapet bedt Stortinget om å godkjenne at utbyggingen kan koste inntil 1800 millioner kroner.

Helt ordinært



Olemic Thommessen avviser overfor VG at Stortinget skulle vært varslet løpende om kostnadssprekkene.

«Presidentskapet har under hele prosjektet fulgt den ordinære fremgangsmåte for behandling av budsjettet i Stortinget, på samme måte som det også gjøres av Regjeringen: På våren/forsommeren utarbeides forslag til statsbudsjett for påfølgende år, som sendes Finansdepartementet, slik at det kan tas inn i budsjettdokumentene som presenteres for Stortinget i statsbudsjettet», skriver stortingspresidenten, Og legger til:

«Behov for økning av kostnadsrammene i byggeprosjektet har vært omtalt i budsjettfremleggene der hvor det har vært relevant helt siden planleggingsfasen.»

Kontrollkomiteen skal etter planen avgi en innstilling om byggesaken innen 25.november.