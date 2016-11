Sliter med nye biodrivstoff-pålegg

Store bilimportører som Toyota og Ford vil ikke garantere for sine biler dersom biodrivstoff-andelen blir høyere enn EUs norm. Venstre vil ha full gass med biodrivstoff fra 2020.

I budsjettforhandlingene med regjeringspartiene har Venstre krevd et omsetnings-påbud for drivstoff i 2020 på minst 20 prosent biodrivstoff. Kravet i dag er 6,5 prosent.

Kommunikasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge sier til VG at Fords norm i dag er 7 prosent tillatt innblanding av biodiesel og 10 prosent innblanding i bensin.

Kan føre til lekkasjer



– Hvis man øker til 20 prosent biodiesel vil det kunne få følgende effekt: Slanger og gummiforbindelser er ikke konstruert for dette og en markant større innblanding av biodiesel kan føre til at gummi-tetninger kan svelle over tid og føre til lekkasjer, sier Sønsteby.

Det samme opplyser Toyota-inportøren:

– Vi godkjenner kun syv prosent innblanding i diesel, som er EUs standard, og inntil 10 prosent i bensin. Garantien gjelder kun da. Skal vi kunne godkjenne høyere innblanding, må det testes på Toyotas fabrikker, sier informasjonssjef Espen Olsen.

10 prosent forsvarlig



EUs standard for innblanding av biodrivstoff baserer seg på såkalt første generasjon biodrivstoff. Andre generasjon har egenskaper som i langt større grad er lik fossilt drivstoff, men tilgangen er knapp.

Fordelen for leverandørene er at de nyere og renere biodrivstoff-produktene har dobbel verdi i beregningene som ligger til grunn for omsetningskravet.



Møller-gruppen, som importerer Volkswagen og Audi, legger EU-kravet til grunn:

«Det som er viktig for oss er at drivstoffet tilfredsstiller den internasjonale standarden EN590- Hvor mange prosent innblanding betyr ikke noe så lenge drivstoffet er i henhold til den nevnte standarden», skriver Anita Svanes i Volkswagen, i en tekstmelding til VG.



Norsk Petroleumsinstitutt, NP, som er bransjeorganisasjonen til de som selger oljeprodukter i Norge, advarer også politikerne mot å gå for raskt fram:

– I en så kort tidshorisont som til 2020, har vi gitt innspill om at en økning til 10 prosent av omsetningen kan være et oppnåelig nivå. Det er basert på tilgangen av andre generasjons biodrivstoff i markeder, sier generalsekretær Inger-Lise Nøstvik i NP til VG.

Overoppfyller



I år ligger drivstoff-kjedene an til å overoppfylle omsetningskravet på 5,5 prosent. Regjeringen har foreslått at kravet øker til syv prosent i 2017, stigende til 8,5 prosent i 2020.

Nøstvik sier at den delen av tungtransporten som nå får avgiftsfordeler fordi de bruker opptil 100 prosent biodrivstoff, risikerer høyere avgifter dersom omsetningskravet ikke lar seg oppfylle med det bransjen selger på bensinstasjonene.

Terese Løvås, professor på NTNU, leder et stort nordisk forskningsprosjekt om biodrivstoffets egenskaper på motor og utslipp. Hun opplyste til gemini.no i 2015 at det er uløste utfordringer med biodrivstoff:

«Vi vet at biodiesel oppfører seg annerledes enn fossil diesel. Den er et «levende» stoff som kan endre seg og forringes over tid. Dette kan skape problemer som ikke fanges opp godt nok av dagens felleseuropeiske produktstandard. Kanskje trenger vi en gjennomgang av hele standardverket, og se på hva som må gjøres for å unngå problemene», sa Løvås til forskningsnettstedet.

Statsminister Erna Solberg har avbrutt besøket sitt i Nord-Norge og er klar for å møte de andre partilederne til det som betegnes som et potensielt avgjørende møte hos statministeren i kveld.