Slik skal staten spare penger på innkjøp - 2,5 millioner kroner bare på kaffe

Statens nye innkjøpssenter har funnet enorme forskjeller i priser som statlige etater betaler: Den dyreste telefon-avtalen er fem ganger dyrere enn den billigste.

Staten skal i løpet av året kjøpe inn alt fra blyanter, musematter, drivstoff og kaffe for alle de 200 statlige organer i Norge.

Og mobilavtaler.

– I våre gjennomganger av avtaler viser det seg eksempelvis at det skiller fem ganger mellom billigste og dyreste mobilavtale; telefonibruk, sier Dag Strømsnes, avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI); leder for det nyopprettede Statens innkjøpssenter.

Fem-gangeren

Han vil ikke informere om hvilke statlig organ som sitter på den dårligste avtalen.

Staten kjøper varer og tjenester for rundt 100 milliarder kroner årlig.

– Mange av dem er bundet opp i husleie og kompliserte produkter og kontrakter. Det vi nå skal kjøpe inn for alle de statlige organene, er enkle produkter, som alle kan bruke: Kontorrekvisita, toalettpapir, penner, krus, drivstoff og mobilbruk. På sikt kan senteret forvalte avtaler og håndtere innkjøp for om lag 20 milliarder i året. Innkjøpssenteret vårt anslår at staten kan spare mellom 5 og 10 prosent i reduserte innkjøpskostnader - altså 1-2 milliarder i året, sier Strømsnes.

SKAL KUTTE: Dag Strømsnes (i midten), avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med statsrådene Jan Tore Sanner og Monica Mæland.

Kaffe



– Og kaffe, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Sammen med næringsminister Monica Mæland (H) var han med da senteret startet opp med felles innkjøp i går.

Han skjenker henne en kopp kaffe.

– I dag varierer prisen virksomhetene betaler for 250 gram kaffe fra 19 til 31 kroner. Det betyr at prisen for en kopp kaffe varierer fra 80 øre til 1,30 kroner. Det blir penger av sånt; når man presser leverandørene på pris, sier han.

– Betyr det at det blir en leverandør av kaffe til hele Staten?

– Nei, det er behov for flere leverandører, men innkjøpene samordnes, slik at prisene kan presses.

Senteret har vurdert at de kan spare opp mot 2,5 millioner kroner på å samordne kaffeinnkjøpene.

Avviser at mindre skvises



– Vil ikke dette føre til at mange små aktører skvises og at det bare blir store aktører som får levere?

– Nei, vi har ingen tro på en slik effekt. Det vil være behov for flere leverandører. Det viktige er at staten betaler alt for mye og at selskapene må levere på både kvalitet og pris, sier Mæland.

– Med så store kontrakter åpner det for korrupsjon i stor skala?

– Vi mener sjansen for korrupsjon går ned, fordi vi går fra 200 organer som skal kjøpe inn, til en, sier Mæland.

– Vi er bevisst på at vi skal forhandle storkontrakter og har skolert våre innkjøpere mot urent trav, sier Strømsnes.

Mæland sier det ikke bare er pris som vil være retningsgivende.

– Det stilles også klare krav til miljø og at selskapene skal bruke lærlinger.

Her skal det spares i år:

1. Forbruksmateriell

Samtlige statlige virksomheter skal før sommeren samordne innkjøp av:

Rekvisita

Som kontorrekvisita, skrivemateriell, kopipapir, stempler og

musematter.

Renholdsprodukter

Rengjøringsmidler, engangshansker, søppelsekker, toalettpapir, tørkeruller, papirhåndklær.

Kantineprodukter

Som engangsbestikk, kaffefilter, te, kaffe og kjeks.

Profileringsartikler

Profilerings- og gaveprodukter som penner, krus, vimpler, T-skjorter, konvolutter og visittkort.

Samlet dreier det seg om avtaler for ca. 400 millioner kroner, med innsparingspotensial mellom 20 og 40 millioner kroner.

2. Fellesavtale for telefonitjenester

Dialog med leverandører er innledet. Det sendes i disse dager ut en spørreundersøkelse for å kartlegge forbruksmønster og behov.

Skal utlyses i mars og gjennomføres før sommeren.

Gjelder avtaler for rundt 300 millioner kroner med innsparingspotensial mellom 15 og 30 millioner.

3. Drivstoff

Innkjøp av drivstoff skal kartlegges og samordnes i løpet av 2017.

Innsparingspotensialet er uavklart.

4. Internrevisjon

Innkjøpsgruppen for innkjøp av internrevisjon ble etablert 11. oktober 2016. De har samlet kunnskap og hatt dialogmøter med leverandører. Skal etter planen utlyses 6. mars og gjelde fra i vår.

Gjelder avtaler for rundt 20 millioner kroner med innsparingspotensial mellom en og to millioner.

5. Faglig og juridisk bistand

Det innhentes for tiden statistikk og informasjon om omfanget av faglig og juridisk bistand. Fellesavtale skal utlyses i løpet av året.

Innsparingspotensialet er uavklart.

6. PC og mobiltelefon

Arbeidet med kartlegging er i gang. Planlagt utlysningstidspunkt ca. 24. april med ikrafttredelse 2. kvartal 2017.

Gjelder avtaler for rundt 950 millioner kroner med innsparingspotensial mellom 48 og 95 millioner.

7. Reisebyråtjenester

Konkurransegrunnlaget innhentet og sendt på høring 25. januar.

Fellesavtalen for reisebyråtjenester vil omfatte rene reisebyråtjenester – en online selvbestillingsløsning og manuelle tjenester (inkl. 24 timers kundeservice).

Bestillingsportal skal gi mulighet for bestilling av flyreiser i inn- og utland, hotell og leiebil m.m.

Gjelder avtaler for rundt 50 millioner kroner med innsparingspotensial mellom 2,5 og fem millioner kroner.