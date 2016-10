Slik skal arbeidsminister Anniken Hauglie hjelpe flyktninger i jobb

Jaafar Alahmad (29) fra Syria var aktiv jobbsøker i ett år uten hell. Først etter et desperat rop om hjelp på Facebook, fikk han svar.

– Det var vanskelig. Jeg møtte mye motstand fordi jeg ikke snakker flytende norsk eller har godkjent utdannelse i Norge, sier Jaafar Alahmad (29).

Han kom til Norge fra Syria for tre år siden. I hjemlandet har Alahmad studert business administrasjon og journalistikk, men under flukten glemte han å ta med seg papirer på utdanningen. Dette har gjort det vanskelig for ham å få jobb.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H) økt innsats for å få flyktninger som Alahmad ut i jobb. Mange som kommer til Norge har høy utdannelse og kompetanse som er etterspurt, men sliter med å få seg relevante jobber fordi de mangler dokumentasjon og norskkunnskaper, sier hun.

I samarbeid med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår arbeidsministeren å sette av 23 millioner til dette arbeidet.

Rop om hjelp: «Jeg søker hva som helst»

I dag jobber Alahmad i økonomiavdelingen hos Sony Music i Oslo. Etter ett år som arbeidssøker – uten noen positive svar – postet Alahmad et innlegg på Facebook-siden «Refugees welcome to Norway». Her bønnfalt han norske arbeidsgivere om å gi ham en sjanse:

«Jeg har vært frustrert. Jeg hadde høy utdannelse i Syria, men det gjelder ikke i Norge på grunn av manglende papirer. Jeg søker hva som helst, jeg tror at jeg kan bruke min utdanning.»

Administrerende direktør i Sony Music Lena Midtveit så innlegget og tok kontakt. Hun tilbød Alahmad en praksiplass, som nå har ført til en jobb.

– Jeg tenkte det var verdt å gi ham en sjanse for å se om han kunne bidra med noe positivt hos oss. Det angrer jeg ikke på, sier Midtveit.

Forslaget til arbeidsministeren innebærer:

1) Et «hurtigspor»: Et «fast track» inn i arbeidslivet for flyktninger som har med seg etterspurt kompetanse. Hurtigsporet innebærer at de med best sjanse til å få jobb skal få gå raskere ut i arbeidslivet og kombinere jobb og arbeidstrening med språkopplæring.

2) Yrkesveiledning: NAV skal inn på asylmottakene og gi yrkesveiledning til flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Dette er NAV i gang med, men arbeidet skal styrkes.

3) Det vil også bli lov å ta videregående i Norge, selv om du har tatt det i hjemlandet ditt.

Fagprøver og skoleprøver



På spørsmålet om hvordan man skal oversette kompetansen til flyktningene til norske forhold, svarer Statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Hanne Caroline S. Iversen:

– Det kan være vanskelig å dokumentere en utdanning uten papirer, så i de tilfellene vil man kunne se på muligheter for å bevise kompetansen på andre måter. For eksempel kan man ta en fagprøve hvis man har fagutdanning eller prøver hvis man har realtidskompetanse.

Språket er den største utfordringen



Anniken Hauglie understrekker at det ikke er én spesiell kompetanse regjeringen er ute etter. Hvilke kompetanse som trengs vil varierer fra kommune til kommune.

– Det handler om å få oversikt over hvilke kompetanse som har kommet, hvor er kompetansen etterspurt og deretter få folk raskt ut i jobb.

– Er beløpet dere har satt av stort nok?

– Det kan man alltid stille spørsmålstegn ved, men dette vil komme i tillegg til tiltakene som allerede er etablert. Dette beløpet kommer som en ekstra styrke og jeg mener det er en god start.

– Leger, ingeniører og lærere – hvordan skal man få folk som dette inn i arbeidslivet hvis de ikke snakker norsk?

– For leger som snakker engelsk og har fagkompetanse kan det kanskje være lettere å prøve seg i jobb på sykehus. En lærer vil kanskje være mer krevende, avhengig av hva slags fag personen har. For de fleste vil det å lære norsk være den største utfordringen.

AP: 23 millioner virker lite



Arbeidspolitisk talsperson i arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen, ønsker et hvert tiltak som hjelper flyktninger raskt i jobb velkomment.

– Vi får se hvilke konkrete tiltak som kommer når budsjettet legges frem, men satsningen på lønnstilskudd til bedrifter i NHO og LO er viktig. Samtidig er kommuneøkonomi viktig for god integrering, så jeg håper regjeringen fokuserer på dette, sier Andersen.



– 23 millioner virker lite, men det spørs hvor mye regjeringen setter av til lønnstilskudd for bedrifter og andre integreringstiltak. Det gjenstår å se.