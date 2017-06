Slik blir det hemmelige stortingsmøtet

Tidlig mandag morgen må 169 stortingsrepresentanter liste seg opp en baktrapp til Stortingets kinosal for å behandle den hemmelige innstillingen om de alvorlige manglene i regjeringens terrorsikring.

Der vil de finne nummererte plasser og sikkerhetsvakter både på innsiden og utsiden. Så er det klart for Stortingets første hemmelige møte på 25 år.

Ifølge VGs opplysninger vil deler av stortingsbygningen bli avstengt allerede i helgen for å sikre et lekkasjefritt møte, når Stortinget skal behandle den hemmelige innstillingen fra Kontrollkomiteen om Riksrevisjonens rapport om objektsikring,

Rapporten avdekket alvorlige svakheter ved regjeringens sikring av objekter som kan bli mål for terroraksjoner eller andre typer angrep. Rapporten mente at situasjonen var «svært alvorlig», og kritiserte regjeringen for at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet om objektsikring var for dårlig.

Må ta av klokken



Mandag morgen vil stortingsrepresentantene bli pålagt å legge igjen både mobiler, klokker og alt elektronisk utstyr på utsiden av møtelokalet.

Sakspapirene og dagsorden må kvitteres ut av hver enkelt stortingsrepresentant, og nummerert slik at alle dokumentene må leveres inn, eller legges igjen i det hemmelige møterommet når møtet er over.

Deles i to



Stortinget har allerede bestemt at rapporten fra Riksrevisjonen skal behandles i en åpen og i en lukket del.

Det hemmelige møtet er et resultat av at regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har nektet å etterkomme et ønske fra flertallet på Stortinget om å publisere den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport.

Rapporten ble publisert av Dagens Næringsliv i mars, men regjeringen har likevel nektet å frigi dette dokumentet.

Ifølge VGs opplysninger vil Stortinget også skru av deler av nasjonalforsamlingens trådløse nettverk i deler av helgen, og så lenge møtet pågår.

Sterkt kritikkverdig



Tirsdag skal den åpne delen av Kontrollkomiteens innstilling behandles i Stortinget. Den ble avgitt fra komiteen på tirsdag.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er ”sterkt kritikkverdig”. Dette er det mest alvorlige begrepet komiteen kan bruke uten å fremme mistillit.

Venstre skiller imidlertid lag med den øvrige opposisjonen og mener saken er «svært alvorlig og kritikkverdig».

