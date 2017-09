Skjerper sikkerheten rundt valget etter nye trusselvurderinger

Nye sikkerthetstiltak iverksettes etter nye vurderinger av trusselbildet, opplyser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I en ny forskrift pålegger dermed departementet kommunene om å gjennomføre opptellingen av årets valgstemmer manuelt.

– Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Vi skal ikke være naive eller la det herske usikkerhet rundt sikkerheten ved norske valg. Velgerne skal være trygge på at valgresultatet er korrekt. Nye vurderinger av trusselbildet gjort i samråd med NSM og PST, gjør at vi derfor iverksetter ytterligere sikkerhetstiltak i valggjennomføringen, sier Sanner i en pressemelding.

Kommunaldepartementet opplyser imidlertid at det ikke er noen indikasjoner på at noen ønsker å påvirke selve valggjennomføringen, men at det er økende aktivitet og oppmerksomhet rundt de tekniske løsningene. Dette innebærer i seg selv en økt risiko.

Valgdirektoratet vil også gjøre noen tekniske justeringer og rutineendringer for å skjerpe sikkerheten ytterligere. Men valgdirektør Bjørn Berg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Vi kommer til å støtte og bistå kommunene og fylkeskommunene. Det er vår viktigste oppgave frem mot valget, sier han.

Om lag halvparten av kommunene teller allerede manuelt, for disse vil ikke dette tiltaket innebære noen endring. For de øvrige kommunene vil endringen medføre noe ekstra arbeid.