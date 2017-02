Skal prøvehacke IT-systemene før stortingsvalget

Sikkerhet står i år ekstra høyt på agendaen hos Valgdirektoratet. IT-systemene skal prøvehackes og gjennomtestes før stortingsvalget.

– Det er ikke avdekket konkrete trusler mot vårt arbeidsfelt, men vi har et høyere fokus på sikkerheten på grunn av trusselbildet, sier Bjørn Berg, direktør i Valgdirektoratet, til VG.

PST meldte i forrige uke om økt bekymring for russisk etterretning i Norge og sjefen for E-tjenesten sa denne uken at Russland vil skape indre splid og uro i Europa.

– Med den skjerpede trusselvurderingen, er vi mer skjerpet vi også. Det er helt naturlig. Vi har de samme sikkerhetsforanstaltningene, teknisk og for de som er involvert, men vi må også presisere at det er et økt og oppgradert trusselbilde, sier Berg.



- Vi er godt rustet



– Hvor godt er det norske valgsystemet sikret mot russisk eller kinesisk påvirkning?

– Vi gjør alt det vi har kunnskap om at kan gjøres, med god støtte fra de beste fagmiljøene i Norge. Vi mener at vi er godt rustet, men vi må være klar over at hvis disse trusselaktørene vil, har de utrolig kapasitet. Men det er ingen identifiserte trusler mot vårt arbeid per i dag, understreker han.

De har heller ikke, så vidt ham kjent, registrert noen angrep mot det norske valgsystemet tidligere. Men IT-systemene skal testes grundig.

– Med den situasjonen som er i verden rundt oss, er vårt fokus og behov økt på sikkerhet og beredskap generelt, og det påvirker de forholdsreglene vi tar før valget til høsten, sier valgdirektøren.



– Det handler om å beskytte de IT-systemene vi bruker i valggjennomføringen. Vår oppgave er å sikre datasystemene og at de som er involvert i valgarbeidet skal gjøre den jobben riktig, sier han, og påpeker at så mange som 30 000 valgmedarbeidere er i sving når Norge skal gjennomføre valg.

Skal prøvehacke det norske valget



Før stortingsvalget i høst skal Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) prøve å hacke det, som de også har gjort tidligere.

Når du leverer stemmen din i urnen, blir den enten skannet inn eller telt opp manuelt, også sendes resultatene til Valgdirektoratet sentralt. Det er denne siste oversendelsen som særlig skal beskyttes mot hackerangrep.

– De prøver å teste ut våre systemer i full skala, men det er ikke noe nytt, og det har de gjort ved tidligere valg også, sier Berg.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa under forrige ukes trusselvurdering at hun ikke så at Russland «ikke har noe spesielt å tjene på å påvirke stortingsvalget».



– Det er det budskapet vi får fra dem også, men vi må være forberedt på det, og gjøre det vi kan for å gardere oss mot det, sier direktør Berg i Valgdirektoratet.



Allerede neste uke starter de opplæring av fylkeskommunene, deretter kommunene.

– Så har vi øvelser, prøvevalg og gjør flere ting for å se at vi ikke får noen overraskelser når vi går inn i selve valget. PSTs trusselvurderinger får vi fortløpende frem mot valget, også får vi tilbakemeldinger på det arbeidet NSM gjør for oss, sier Berg til VG.

