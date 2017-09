Siste farvel med Frank Aarebrot

BERGEN (VG) Nå bisettes Frank Aarebrot i Bergen. Venner, kolleger, studenter og politikere har møtt frem for å ta et siste farvel med mannen som blir beskrevet som en bauta i samfunnsdebatten.

Valgekspert og professor Aarebrot ble dårlig på reise hjem fra England forrige mandag, og ble lagt inn på Haukeland sykehus og hasteoperert for hjerteinfarkt. Han døde lørdag på sykehuset med sine nærmeste rundt seg.

Olav Terje Bergo, tidligere redaktør i Bergensavisen, beskriver ham på følgende måte i sin minnetale under bisettelsen i ærverdige Korskirken.

– Han var snill, hjelpsom, klok, provoserende og han hadde glimt i øyet. Demokratibygger av ypperste slag. En bauta i samfunnsdebatten, sier Bergo og la til at han hadde kilder på alle beskrivelsene.

– En epoke er over

– En epoke er over. Ordet epoke er et stort ord, men det går an å bruke det. Han hadde enorm betydning for norsk arbeidsliv og for Arbeiderpartiet, sier Aps tidligere partisekretær Martin Kolberg til VG på vei inn til bisettelsen.

Han forteller at han også var en av dem som ble kritisert av Aarebrot.

Aarebrot bisettes fra ærverdige Korskirken – som ble reist på 1100-tallet, og i dag brukes daglig av Kirkens Bymisjon. Familien har uttalt at alle er velkommen til seremonien: «Antrekk: kom som du er (med eller uten skjegg, med eller uten sausflekkene slips, med eller uten blazer med svihull i)», skriver familien.

– Alle sin og vår

Aarebrots sønn Erik og datteren Maike holdt en minnetale hvor de tegnet et bilde av en høyt elsket pappa. De trakk fram mange episoder som fikk de fremmøtte til å humre, som da faren vekket dem midt på natten for å se pinnsvin i hagen.

– Faderen var rikssynser, bedreviter, professor og alle sin. Og på den andre siden pappa, leken, kjærlig, rar og vår, sa Erik Aarebrot.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og lokale Arbeiderparti-representanter deltar i begravelsen til partifellen. Han skal holde en minnetale i kirken og vil her omtale Aarebrot som en unik formidler, et både og menneske.

– Det mener jeg er et hedersord, at han ikke klarte å verden svart-hvitt, men fikk med nyansene som gjorde folk klokere, sier Støre til VG.

– Jeg har fått kjeft av ham flere ganger og jeg har vært takknemlig for at han var ærlig. Han var unik og det må vi bøye oss for, legger han til.

SISTE STEMME: Her stemmer Frank Aarebrot for siste gang på Haukeland sykehus i Bergen. Fotoet er fra programheftet til begravelsen. Foto: PRIVAT

– En fest og et eventyr

Steinar Birkeland, programleder i NRK som ledet tre maratonprogrammer med blant annet Frank Aarebrot, har gode minner om valgeksperten.

– Frank var en fest og et eventyr. Han fikk oss til å se verden klarere samtidig som det var gøy, Jeg savner ham, sier Birkeland.

Heikki Holmås (SV) skal fremføre Nordahl Griegs «Til Ungdommen» på oppfordring fra familien. Holmås har blant annet sittet sammen med Aarebrot i Kringkastingsrådet.

– Jeg har fått mye kjeft. men alltid med et smil om munnen, sier Holmås til VG.

Det ligger mange kranser ved Aarebrots kiste, blant annet fra statsminister Erna Solberg, Hordaland Arbeiderparti, studenter ved samfunnsvitenskapelig universitet, kolleger ved Universitetet i Bergen, TV2, venner i NRK, Bergensavisen og Bergen kommune.

Familien opplyser at Aarebrot fikk avgitt sin stemme til årets valg fra sykesengen.

SISTE VALGVAKE: Frank Aarebrot var en av landets mest brukt valgkommentatorer siden 80-tallet. Her på det som ble hans siste valgvake, på jobb for NRK i september 2015. Foto: HARALD VIKØYR, VG

I Aarebrots ånd skal blomster fra begravelsen bringes av familien til krigsminnesmerket i Møllendal, en nederlandsk tradisjon han syntes mye om, skriver familien på hans Facebook-side. Etter bisettelsen vil de delta på Universitetet i Bergens arrangement i aulaen, for å minnes den avdøde professoren.

«Og i hans ånd lar vi kvelden renne ut i samtaler, småkjekling og spissformuleringer», skriver de.

70-åringen var landets mest siterte professor i media, og var et yndet intervjuobjekt som hadde inngående kunnskap om alle typer politiske tema – både her til lands og internasjonalt.

