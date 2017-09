Sametinget: Flere har falt ut av valgmanntallet

Flere personer som har møtt opp for å stemme i sametingsvalget har måttet snu og dra hjem, fordi de ikke er i valgmanntallet

Da Kaja-Regine og Maja Stina Bientie skulle stemme i Sametingsvalget, var ikke partiet de ønsket å støtte å finne på lista.

Dette er imidlertid ikke det eneste problemet som har oppstått ved årets sametingsvalg. Mandag kunne NRK melde at flere har måttet dra fra valglokalet uten å få stemt, fordi de ikke er registrert i valgmanntallet.

– Ikke tillitvekkende for valgavviklingen

Direktør Rune Sverre Fjellheim i Sametinget forklarer at det enda ikke er avklart hvorfor problemet har oppstått

– Vi vil få en endelig forklaring og en gjennomgang etter valget, sier han til VG.

Når gjennomgangen har blitt foretatt vil Sametinget, som er øverste valgmyndighet, ta stilling til saken.

– Sametinget må ta en vurdering på om valget kan godkjennes eller ikke i gjennomgangen etter valgopptellingen, sier han og legger til:

–Dette er ikke tillitvekkende for valgavviklingen. Det er ikke et stort antall mennesker som har falt ut, og vi har løst de fleste sakene, men det er snakk om små marginer som er med på å avgjøre i sametingsvalget, sier han.

Ber de som ikke får stemt om å ta kontakt

Rådgiver Tove Anti for Sametinget jobber direkte med valget. Hun bekrefter at det enda ikke er sikkert hvordan problemet som gjør at folk ikke er registrerte i valgmanntallet, og dermed ikke får stemt, har oppstått.

– Vi oppfordrer alle dette skjer med til å ta kontakt. Da sjekker vi etter bevis på at de er registrert tidligere, og gir beskjed til kommunen om at de må registreres i valgmanntallet, sier hun.

Prosedyren når noen skal registreres i Sametingets valgmanntall er at Sametinget sender en melding til folkeregisteret via skatteetaten, og at de legger det inn.

– Det er usikkert hvorfor det har oppstått problemer. For noen kan det være at de nylig har bodd i utlandet, men dette må vurderes. Vi har ansvaret for dette nå – så langt som vi kan vil vi legge inn folk på nytt.

Man må ta et aktivt valg om å være registrert i Sametingets valgmanntall.

– Fristen for dette var den 30. juni. De som har gjort dette og ikke er registrert nå må ta kontakt med oss, understreker hun igjen, sier Anti.

Da vil Sametinget ordne opp slik at alle som skal kunne stemme får mulighet.

