Rotevatn: – Helleland og Borten Moe er livredde

Sveinung Rotevatn (V) og Heikki Holmås (SV) mener kulturministeren og Sp-nestlederen maler et uriktig bilde av at alt var bedre før, med utspillene om norske verdier.

– Jeg tror de mener som meg, at ting går bra, men at de nå skal drive valgkamp. Da ser de sin mulighet til å spille opp skillelinjer, noe Sylvi Listhaug er mye flinkere til enn disse to, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn i Venstre til VG.

Han er en av flere som har reagert på VGs fellesintervju med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), og Sp-nestleder Ola Borten Moe, der begge konkluderer med at norske verdier er under press.

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) mener på sin side at det er den borgerlige regjeringen som setter norske verdier under press.

– Det største angrepet på norske verdier mener jeg regjeringen står for, slik de går løs på solidaritet ved å føre den minst solidariske flyktningspolitikken etter andre verdenskrig, eller angrepet på økonomisk sosial likhet, ved å kutte trygdene til uføre, arbeidsløse og enslige forsørgere for å finansiere skattelette til sine rike sponsorer, sier Holmås til VG.

Tror ikke kristendommen samler Norge

POSITIV UTVIKLING: Heikki Holmås trekker frem at det har skjedd viktige positive endringer i norske verdier, og trekker frem synet på homofile og likestilling som viktig. Therese Alice Sanne , VG

Rotevatn mener samtidig det er problematisk at Borten Moe og Helleland i så stor grad trekker frem kristendommens rolle. Rotevatn nevner Borten Moes savn av statskirken, behovet for bokstaven K i KRLE-faget og skolegudstjenester.

– Hvis du skal ha noe som samler Norge, så er ikke det en klok vei å gå. Det er stadig færre i Norge som tror på gud, og det har ingenting med innvandring å gjøre. Det har skjedd en generell sekularisering av samfunnet, sier Rotevatn og tilføyer:

– Hvis du må ta en kristentest for å være norsk, er man på feil spor.

– Som skjelvende aspeløv

Rotevatn mener debatten minner om den man i flere år har hatt i USA, der den såkalte krigen mot julen (war on christmas) har blitt spilt opp, særlig på TV-kanalen Fox News. Dette er ikke en reell problemstilling, mener han.

– Vi bør heller diskutere virkelige problemstillinger som økonomisk ulikhet, klimaendringer, eller distrikt mot by, sier Rotevatn.

– Du mener utspillene er uærlige?

– Ja, de er populistiske. Det er det ingen tvil om. De maler opp et bilde om at alt var bedre før, da alle så på barne-tv samtidig. Det er ikke politikk.

– Har ikke Helleland et poeng når hun sier man være trygg på seg selv i møte med andre kultururer?

– Jo, det har hun helt rett i. Jeg er rimelig trygg på meg selv, og det tror jeg de fleste nordmenn er. Helleland og Borten Moe er livredde. De er som skjelvende aspeløv, når de klager over at barn ikke ser på barne-tv samtidig lenger. Fellesskapet forvitrer jo ikke av den grunn.

Positiv utvikling

Heikki Holmås i SV er opptatt av å få frem at det har skjedd mye positivt med norsk kultur i hans levetid. Han nevner synet på homofili og sterkere likestilling som eksempler på dette.

– At Helleland og Høyre stort sett har motarbeidet likestillingspolitikken får stå for deres regning, sier Holmås.

Han mener Høyre er opptatt av å vri oppmerksomheten bort fra partiets faktiske politikk.

– Høyre gjør alt de kan for å få valgkampen til å handle om andre ting enn at de fører en politikk som øker ulikheten i Norge. Dette utspillet er nok et eksempel på det, sier han.