Regjeringssamtaler i gang: Venstre ber KrF være med videre

Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har nå startet flertalls-samtaler med Venstre-leder Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide (KrF). Før møtet la Venstre press på KrF for at de skal forhandle videre sammen.

Venstre avsluttet sitt første landsstyremøte etter valget tidlig torsdag ettermiddag. Der fikk Trine Skei Grande grønt lys til å gå i forhandlinger med Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp).

Men før landsstyremøtet torsdag hadde Venstre og KrF et felles ledertrio-møte, bekrefter Venstre-lederen.

Hun vil ikke avsløre noe fra samtalen med KrF-ledelsen, men sier at det nå gjaldt å komme KrF i forkjøpet, åpenbart for å sikre at de ikke hopper av samtalene om flertallsmakt.

Både Hareide og Grande ankom utenfor statsministerboligen ved 19-tiden. Grande vil ikke gi opp kampen om å få en blågrønn regjering uten Frp.

På vei inn til statsministerboligen fikk venstrelederen flere spørsmål om hvor realistisk et slikt alternativ egentlig er.

– This ain’t over before the fat lady sings, svarte Grande - et uttrykk fra Wagners opera-tekster som viser til at ingen kan kjenne det endelige utfallet før alt er over.



PÅ VEI INN: Natur og Ungdom tok imot Trine Skei Grande (V) på vei inn i statsministerboligen torsdag kveld, med bønn om at hun holder Lofoten og Vesterålen oljefritt i fire nye år. Foto: Odin Jaeger , VG





KrF er en del av løsningen



For Venstre er det nå viktig at KrF ikke hopper av forhandlingene, selv om partiet tydelig har sagt at de bare vil samarbeide fra sak til sak om de ikke får plass i en sentrum-høyre regjering uten Frp:

– Det er en gjennomgangstone i Venstre at vi må få med oss KrF for å presse politikken i retning sentrum. KrF må være en del av løsningen. Hvilken form det skal få, får vi være åpen for, sa Grande til VG noen timer før møtet i statsministerboligen.

Både KrF og Venstre gikk til valg på en blågrønn regjering med Erna Solberg som statsminister, men uten Frp.

– Jeg har et klart mandat herfra om å gå i forhandlinger. Vi vil helst ha en blågrønn regjering, men vi må se hva vi klarer å få igjennom av politiske gjennomslag. Hva det ender med er det altfor tidlig å si. Det er jo ganske åpent, sa Venstre-lederen etter partiets landsstyremøte tidligere torsdag.

Hareide avviser ikke videre samtaler



På vei inn til statsministerboligen sier Hareide at det er naturlig at partiene som har pekt på Erna Solberg som statsminister møtes i kveld.

Han fremholder at KrFs foretrukne regjeringsalternativ er en blågrønn regjering, uten Frp.

– Vi har et ønske om en regjering med sentrum og Høyre. Så må vi lytte til de signalene som kommer fra Høyre og Frp. Men det er vårt alternativ, og det er en naturlig del av samtalene vi skal ha i kveld, sier partilederen.

– Trine vil gjerne ha deg med på samarbeidssamtaler utover regjeringstemaet. Hva tenker du om den invitasjonen?

– Det er noe vi ikke har tatt stilling til ennå, sa Hareide til VG før møtet med de tre andre.



Han har innkalt KrFs landsstyre til møte fredag og lørdag. Der vil han drøfte veien videre med partiet, og redegjøre for kveldens samtaler med Høyre, Frp og Venstre.



Fra sak til sak



KrF har sagt at de går i opposisjon når deres regjeringsalternativ faller. Det gjentok KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad overfor NTB torsdag morgen:

– Vi gikk til valg på en blågrønn regjering og er tydelige på at vi ikke ønsker å gå i regjering med Frp. Vi vil heller ikke ha en ny samarbeidsavtale. Sånn sett har vi allerede et avklart forhold til regjeringen. Vi vil samarbeide i Stortinget fra sak til sak, sa Ropstad.

Kom KrF i forkjøpet



Dersom KrF-ledelsen forlater forhandlingene hos Erna Solberg, eksisterer det ikke lenger noen borgerlig flertallsblokk. Og da har heller ikke Solberg-regjeringen noe avklart flertall i det nye Stortinget bak seg.

Venstre-kilder sa til VG i forrige uke at hvor Venstre skal være i 2021, vil være avgjørende for hvordan de forholder seg til regjeringsinvitasjonen fra statsminister Erna Solberg.

– Er KrF og Venstre så godt koordinert nå at dere kan opptre felles overfor Høyre og Frp, slik ditt landsstyre ønsker?

– KrF har ikke hatt sitt landsstyremøte ennå. Jeg er spent på hva de har å si. Jeg er glad for at vi fikk ha vårt landsstyremøte først, og jeg håper at disse signalene fra vårt møte når inn i deres møte, sier Grande.

– Hvordan oppfatter du KrFs vilje til å gå sammen med Venstre?

– Jeg vil gjerne slippe å beskrive andre partiers sjeleliv akkurat nå, svarer Venstre-lederen.

Gjort regjeringen mer pop

– Hvordan skal du klare å overtale Siv Jensen til å forlate regjeringen?

– Det er Erna som bestemmer hvilken regjering hun vil lede. Det bestemmer ikke Siv Jensen. Men vi mener vi har gjort denne regjeringen mer populær enn det Høyre og Frp hadde klart. Det kunne sikre gjenvalg for Erna Solberg om fire år, sier Trine Skei Grande.

– Og hva vil KrF få igjen for å gå med dere?

– Det er de politiske sakene som er viktigst. Lofoten og Vesterålen vil være lettere å få til med KrF på laget. Vi har aldri hatt problemer med å finne gode klimaløsninger med KrF, og jeg tror det er letter å få til Venstres politikk om KrF er med, svarer hun.

Lite realistisk



Frp-leder og finansminister Siv Jensen var i Brussel tidligere torsdag. Der sa hun dette til NTB om KrF og Venstres ønske om en blågrønn regjering:

– Men det er ikke en veldig realistisk tilnærming. Vi har sagt det samme i mange år, som heller ikke er noe nytt, at vi støtter ikke en regjering vi ikke selv er en del av. Flertallet utgår av alle disse fire partiene. Da er det naturlig at alle disse fire partiene må finne sammen i en god samarbeidsløsning, sa Siv Jensen.

