Regjeringssamtalene: Enige om nye runder

KrF-leder Knut Arild Hareide går foreløpig videre med det borgerlige flertallet, og sier at KrF-ledelsen vil møte Høyre, Frp og Venstre til mer formelle samtaler i neste uke.

– Vi er enig om at vi skal møtes igjen. Uavhengig av det som skjer, er det klokt å ha politiske samtaler videre, sa Hareide etter møtet med de andre partilederne på borgerlig side torsdag kveld.

Statsminister Erna Solberg (H) bød på eplekake og politiske samtaler mellom de fire partilederne på borgerlig side i statsministerboligen.

Møter landsstyret



På kort sikt har Venstre-leder Trine Skei Grande, Solberg og Siv Jensen (Frp) lyktes med å holde KrF inne i varmen og til videre samtaler, selv om KrF har tydelig sagt at de ikke vil inngå nye samarbeidsavtaler med en regjering der Frp deltar – om deres førstevalg, en regjering med Høyre, Venstre og KrF – faller.

Etter møtet sa Hareide at han nå har behov for å snakke med sitt landsstyre før han går en ny runde med de andre.

KLAR FOR NY RUNDE: Knut Arild Hareide (KrF) blir med videre i forhandlinger, avklarte han etter møtet med de andre borgerlige partilederne torsdag kveld. Foto: Odin Jaeger , VG

– Det skal nok noe til, svarte Hareide på spørsmålet om han vil være med videre fra disse samtalene, og inn i formelle forhandlinger.

Jobber for blågrønt



På vei inn i møtet sa KrF-lederen at han partiet ikke har tatt stilling til om de vil forhandle videre om andre måter å forvalte den flertallsmakten som velgerne har gitt de fire partiene.

Men KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad var noe mer tydelig tidligere torsdag:

– Vi gikk til valg på en blågrønn regjering og er tydelige på at vi ikke ønsker å gå i regjering med Frp. Vi vil heller ikke ha en ny samarbeidsavtale. Sånn sett har vi allerede et avklart forhold til regjeringen. Vi vil samarbeide i Stortinget fra sak til sak, sa Ropstad til NTB.

Partilederne på borgerlig side ankom statsministerboligen for å diskutere hvordan landet skal styres de neste fire årene ved 19-tiden torsdag.

Har snakket sammen



To timer senere kom Erna Solberg ut med denne oppsummeringen:

– Vi har snakket sammen, om hvor partiene står og hvilke utfordringer Norge står overfor. Så er vi blitt enige om å fortsette å snakke sammen neste uke, i et litt bredere format, sa statsministeren.

– Jeg sier ingen ting om hva som er realistisk eller ikke realistisk. Det er ikke noe flertall uten at alle partiene er med, la hun til.

Er der vi var



På spørsmål om Solberg mener de er nærmere en flertallsløsning med fire partier i regjering etter møtet, svarte hun:

– Vi er vel omtrent akkurat der vi var da møtet startet, fordi vi har ikke gått mer i dybden, sa Solberg.

Trine Skei Grande kom ut av statsministerboligen og sa at hun fortsatt ikke har gitt opp håpet om at Solberg skal bytte ut Frp med Venstre og KrF i sin regjering:

– Jeg har ikke gitt opp det håpet. Nå er vi enige om å snakke sammen videre. Vi har det ikke travelt, sa Venstre-lederen.

Lite realistisk



Frp-leder og finansminister Siv Jensen har sagt det er lite realistisk med en blågrønn regjering uten hennes parti, slik KrF og Venstre har krevd:

– Jeg mener fortsatt at det ikke er det, men samtidig hadde det vært veldig fint om alle de fire partiene ble enige. Og derfor er det bra at de fire nå setter seg ned og forsøker å finne en løsning, sa Siv Jensen.

Etter møtet forteller partileder Trine Skei Grande at det skal gjennomføres et nytt møte neste uke, i en bredere setting.

For Venstre viktig at KrF ikke hopper av forhandlingene, selv om partiet tydelig har sagt at de bare vil samarbeide fra sak til sak om de ikke får plass i en sentrum-høyre regjering uten Frp.

Ønsker sentrumsalternativ



Hareide fremholdt før forhandlingene at deres foretrukne alternativ også er en regjering med sentrum og Høyre.

– Vi har et ønske om en regjering med sentrum og Høyre. Så må vi lytte til de signalene som kommer fra Høyre og Frp. Men det er vårt alternativ, og det er en naturlig del av samtalene vi skal ha i kveld, sier partilederen.

– Trine vil gjerne ha deg med på samarbeidssamtaler utover regjeringstemaet. Hva tenker du om den invitasjonen?

– Det er noe vi ikke har tatt stilling til ennå, sa Hareide til VG før møtet med de tre andre.

På vei inn til statsministerboligen fikk venstreleder Grande flere spørsmål om hvor realistisk et slikt alternativ egentlig er.

– This ain’t over before the fat lady sings, svarte Grande - et uttrykk fra Wagners opera-tekster som viser til at ingen kan kjenne det endelige utfallet før alt er over.