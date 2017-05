Regjeringen vil øke maksstraffen til 26 års fengsel

Regjeringen fremme igjen forslag for Stortinget om å øke maksimumsstraffen, denne gangen til 26 års fengsel. De vil også fjerne kvantumsrabatten.

Maksimumsstraffen foreslås økt i saker hvor gjerningspersonen har begått flere grove lovbrudd med en strafferamme på fengsel i 15 år eller mer.

Dette vil blant annet gjelde drapssaker, voldtekter og overgrep mot barn.

Høyre og Frp vil generelt straffe de som begår gjentatt slik kriminalitet hardere. De mener at slike gjerningspersoner i dag får for stor kvantumsrabatt. Nå skal hvert enkelt grovt lovbrudd få større betydning i straffutmålingen.

– Personer som begår flere alvorlige forbrytelser får i dag det som omtales som strafferabatt. Det synes vi i regjeringen, og folk flest, at er svært urimelig, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), til VG.

– Vi fjerner rabatten

Regjeringen foreslår samtidig en styrket plikt for domstolene til å begrunne straffutmåling i saker med flere alvorlige lovbrudd.

Frp og Høyre foreslår også at oppreisningsansvar i saker hvor grove lovbrudd er begått av flere i fellesskap, i større grad skal utmåles individuelt for den enkelte gjerningspersonen.

OFRENE FØRST: Siv Jensen sier Frp alltid har vært opptatt av å styrke ofrenes posisjon.

– Hvis man blir utsatt for en gjengvoldtekt i dag, så er dagens ordning slik at når offeret skal få utbetalt oppreisning fra gjerningsmennene, så kan de dele på den summen de skal betale. Det er ingen rimelighet i at de skal få en form for rabatt fordi flere deltok i voldtekten. Nå fjerner vi rabatten. Nå skal de enkelte få egne krav mot seg, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen, til VG.

– Betydelig endring

Amundsen viser til at straffene i dag i saker hvor det for eksempel er begått flere grove gruppevoldtekter, nesten ikke er høyere enn i saker hvor én person har begått én grov voldtekt.

– Det blir det slutt på med dette forslaget. Vi vil gi et tydelig signal til domstolene om at de skal skjerpe straffene for gjentatte grove kriminelle handlinger. I den forbindelse er vi også nødt til å forhøye strafferammen, fra dagens 21 år til 26 år, sier han.

– Å skjerpe maksimumsstraffen med fem år er en betydelig endring av en strafferamme som har ligget fast i veldig lang tid, sier Jensen.

Kritisk til 30 år

Det er ikke første gang regjeringen har forsøkt å øke maksimumsstraffen.

Før jul foreslo Justisdepartementet å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel. Det forslaget var Riksadvokaten kritisk til.



Riksadvokaten opplyser til VG at de ikke kan kommentere det nye forslaget fra Regjeringen, og at avventer den politiske beslutningen.

Det går fram av høringsuttalelsen fra forrige runde at de fleste statsadvokatembetene ikke har opplevd et behov for økte strafferammer. Riksadvokatens synspunkt er at det i dag ilegges tilstrekkelige straffer og at det er av stor verdi å beholde et relativt lav straffenivå.

De skrev også at uttrykket «kvantumsrabatt» var misvisende i norsk rett.

Det forrige forslaget ble kritisert av en ekspertgruppe ved Det juridiske fakultet i Bergen. Ekspertene mente det ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.

– Nå øker risikoen

Jensen og Amundsen viser til at for eksempel serievoldtektsmannen Julio Kopseng, som ble dømt til 21 års forvaring med minstetid på 10 år for 16 voldtekter, etter det nye forslaget kunne ha blitt dømt til 25 års forvaring eller fengsel.

Hardere straffer I Sundvolden-erklæringen heter det at regjeringen vil "heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold". Før jul foreslo Justisdepartementet å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel. For de aller mest alvorlige sakene, som folkemord, ble grensen foreslått hevet til 40 år. Nå foreslår regjeringen for Stortinget, etter å ha vurdert høringsuttalelser, å heve maksimumsstraffen til 26 år. Det forrige forslaget ble kritisert av en ekspertgruppe ved Det juridiske fakultet i Bergen og av Riksadvokaten.

Jensen sier at det oppfattes som helt urimelig at gjerningsmenn som begår flere alvorlige lovbrudd ikke straffes hardere enn de gjør i dag.

– Jeg tror folk er på jakt etter en straffeskjerpelse som viser at serievoldtekter og annen gjentagende grov kriminalitet straffes hardt. Vi sender et veldig tydelig signal om at nå øker risikoen for å begå slik kriminalitet, sier partilederen.

Hun fremhever at Frp alltid har vært opptatt av å sette ofrene først og at Regjeringen nå styrker offerets posisjon.

– Sviktes ofre i straffesaker i dag?

– Åpenbart, sier Amundsen.

Forventer Ap-støtte