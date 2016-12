Presidentskapet trakk omstridt styreleder-forslag

Stortingets presidentskap publiserte et forslag om ny styreleder for Stortingets uavhengig organ for menneskerettigheter. Så trakk de det tilbake.

Det har vært en stri uke for de stortingspresident Olemic Thommessen (H) og de fem andre medlemmene i presidentskapet på Stortinget:

Mandag vedtok Stortingets flertall en utvidet etterlønnsordning for stortingsrepresentanter. Forslaget kom fra et flertall i presidentskapet. Men reaksjonene var så sterke etter at VG omtalte vedtaket, at partiene som utgjorde flertallet snudde slik at lovendringen likevel ikke blir vedtatt.

Så var det byggesaken:

Tirsdag ettermiddag fikk presidentskapet kritikk fra en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité for håndteringen av en enorm budsjettsprekk på Stortingets store byggeprosjekt.

Foreslo ny styreleder



Men i forrige uke var det enda en sak som ikke gikk helt på skinner for presidentskapet på Stortinget:

Sist torsdag hadde presidentskapet nemlig bestemt seg for å foreslå lagdommer Therese Steen som ny styreleder i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Det omtalte Aftenposten i helgen.

Innstillingen ble publisert på Stortingets hjemmeside, og valget ble satt på Stortingets dagsorden torsdag 15. desember.

NIM ble opprettet i 2015 som et organ direkte underlagt Stortinget. Institusjonen skal blant annet overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge.

Storm av protester



Men da forslaget om ny styreleder nådde offentligheten, kom det kraftige reaksjoner.

En av dem som reagerte, var jusprofessor Mads Andenæs:

– Jeg fikk høre at Therese Steen allerede var valgt. Hun er en meget dyktig jurist som nå er lagdommer. Men hun har i hele sin karriere, både i retten og som rådgiver ved Statsministerens kontor, stått frem som motstander av gjennomføring av internasjonale konvensjoner og kritiker mot individuelle klageordninger til FN-komiteer. Det ville være uheldig for NIM å ha en styreleder som ville kunne komme på kant med sivilsamfunnet, sier jusprofessoren til VG.

Andenæs forteller at han fredag i forrige uke tok kontakt med flere av organisasjonene som arbeider med menneskerettigheter, og med flere stortingsrepresentanter:

– Jeg fikk inntrykk av at presidentskapet ikke hadde testet forslaget med flere av partigruppene. Men jeg er sikker på at andre reagerte som meg og tok kontakt inn mot Stortinget, sier Mads Andenæs.

Uaktuell



Flere kilder sier til VG at Therese Steen ikke lenger er aktuell til styreledervervet, som følge av kritikken.

I løpet av uken vil presidentskapet trolig komme opp med et nytt navn, slik at Stortinget kan velge en ny styreleder før de tar juleferie 20. desember.

Men stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier til VG at innstillingen kom ut ved en «inkurie»:

– Den saken var ikke avgitt. Det var basert på en misforståelse. Presidentskapet var ikke fulltallig og jeg vil at alle partier, også de som ikke sitter i presidentskapet, skal være orientert om innstillingen, sier Thommessen.

– Avviser du at innstillingen ble trukket på grunn av kritikken?

– Jeg har ingen kommentarer til prosessen. Saken er ikke avgitt i formell forstand, og det er slett ikke godt å si hvem som til slutt blir foreslått, sier stortingspresidenten.

Therese Steen sier til VG at hun ikke har noen kommentar til valgprosessen på Stortinget.

Om kritikken fra Mads Andenæs sier hun:

– Jeg kommer ikke til å gå i polemikk med ham. Jeg har vært en faglig rådgiver for to regjeringer og har ingen ytterligere kommentar.

19 forslag



Stortinget har imidlertid en rekke navn å velge blant. Tidligere i høst inviterte presidentskapet til en åpen nominasjon: Alle som ville, kunne sende inn forslag på ny NIM-styreleder.

Det kom forslag på 19 kandidater, ifølge Stortingets hjemmeside. Blant dem er tidligere justitiarius i Høyesterett, Tore Schei, høyesterettsdommer Jens Edvik Skoghøy, advokatene Erik Keiserud, Anders Ryssdal, Vidar Strømme og Frode Elgesem, og tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

– Det er i alle fall seks-syv av de foreslåtte kandidatene som har både store kunnskaper om menneskerettigheter og som har den nødvendige uavhengigheten fra statsmaktene, sier Mads Andenæs.