Nytt partibarometer: Høyre og Frp straffes ikke for budsjettbråket

Tross budsjettkaoset holder regjeringspartiene stand i VGs ferske partibarometer. Men det er fortsatt rødgrønt flertall.

Partibarometeret Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 2 007 i to separate undersøkelser

Vekting: Kjønn, alder, bosted, partivalg 2015

Feilmargin: Maksimalt +/- 1,8 % gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 30. november og 1. desember 2016

– Denne målingen viser et høyt nivå for Arbeiderpartiet og viser et flertall for skifte av kurs i Norge hvis det hadde vært valg. Solberg-regjeringen ville ha røket med denne målingen, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til VG.

Høyre og Frp holder seg stabile i VGs ferske InFact-barometer. Fremskrittspartiet ender med en oppslutning på 12 prosent, mens Høyre får en oppslutning på 19,9 prosent. Endringene for begge partiene er ubetydelige siden forrige VG-måling.

Selv om de ikke lykkes med å forsterke forspranget til regjeringspartiene som følge av budsjettbråket, har den rødgrønne blokken fortsatt et solid flertall med 93 stortingsmandater, mens den borgerlige blokken ender på 73 mandater.

ETTER DEBATTEN: Jonas Gahr Støre møter VG etter Debatten på NRK. Foto: Trond Solberg

– Jagland ville vært fornøyd

Til tross for at regjeringen jobber på overtid med å berge i land neste års budsjett, er ikke valgforsker Terje Knutsen ved Universitetet i Bergen overrasket over at regjeringspartiene holder stand. Han mener det må tyngre skyts til for at folket skal endre sine partipreferanser.

– Årsaken til at både KrF og Venstre tok et brudd i forhandlingene er at de ønsker å fremstå som tøffe, og at de er på jakt etter seire som kan blankpolere de to partienes profil. Velgerne forstår nok at dette er et spill, sier Knutsen.

Arbeiderpartiet faller tilbake med 1,2 prosentpoeng til det historiske tallet 36,9. Det var denne oppslutningen Thorbjørn Jagland mente var nødvendig for at partiet skulle fortsette å styre landet i 1997. Det endte som kjent med et nederlag for den daværende statsministeren.

– Ville Jagland vært fornøyd med denne målingen?

– Jagland ville vært fornøyd med denne målingen hvis han var statsminister, ja, sier valgforsker Knutsen.

– Det er tall med en forhistorie. For meg er det et prosenttall av oppslutning som er et høyt nivå for oss, ti måneder før et valg, svarer Støre på samme spørsmål.

Mener ingenting biter på Frp

Små endringer er det også for resten av partiene på målingen. KrF ender på 5,2 prosent, Venstre får 4,5 prosent, Sp ender på 8,4 prosent, Rødt får 2,6 prosent og MDG ender på 3,5 prosent. De øvrige partiene får en oppslutning på 2,1 prosent. Ingen av endringene er statistisk signifikante.

Fagsjef Knut Weberg i InFact forteller at det overordnede bildet fra tidligere målinger er det samme.

– Ap er sterke og fortsetter å gjøre det bra. Mens Frp er veldig stabile. Det er ingenting som biter på dem. Dette er ikke en god oppslutning for dem historisk sett, men fra de siste årene så er dette helt vanlig oppslutning for dem. Høyre har derimot svekket seg litt det siste året, sier Weberg.

Taper tillit – ikke oppslutning



I går presenterte VG en meningsmåling som viser at tilliten til samtlige av partilederne som har vært involvert i budsjettprosessen er svekket.

– Hva er forklaringen på at oppslutningen til de borgerlige partiene holder seg stabil, tross svekket tillit til partilederne?

– Det virker som at velgerne er mer kritiske til prosessen enn politikken. Det er blitt mye støy rundt en sak som velgerne kanskje ser at ikke er så betydelig i det store bildet, sier Weberg.