Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene, melder NTB.

Dette blir i så fall ny rekord når det gjelder årlige bompengeinnbetalinger. Prognosen for 2017 er på rekordhøye 10,2 milliarder kroner ifølge tall VG har hentet inn.

Innbetalte bompenger har økt jevnt og trutt under den blåblå regjeringen. I 2014 punget bilistene ut med 9,20 milliarder kroner. Dette økte til 9,58 milliarder i 2015. Bompengeselskapene har ennå ikke meldt inn hvor mye som kom inn i fjor, men prognosene ligger på 9,6 milliarder mens 2017 prognosen er på 10,2 milliarder. I tillegg kommer rundt 200 millioner årlig i såkalt tilleggsavgift, får VG opplyst hos Statens vegvesen.

Lavere bompengeandel

Men bompengeandelen går ned, melder NTB. Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029.

– Det blir en formidabel satsing på veiformål de neste årene, og hele veksten kommer med økte statlige bevilgninger. Bompengeandel går dermed ned sammenlignet med tidligere nasjonale transportplaner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende transportplan.

Fakta om Nasjonal transportplan (NTP) * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge. * Planperioden ble i fjor utvidet fra ti til tolv år, og det skal lages perspektiv mot 2050. Den revideres hvert fjerde år. * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret. * NTP for perioden 2018–2029 legges frem 5. april 2017. Kilde: NTB

– Dette har vært en lang reise, en slitsom reise, men en god reise, sa Solvik Olsen da han åpnet pressekonferansen om nasjonal transportplan.

Totalt er rammen på 1.064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med.

Statsråden sa på pressekonferansen at det sikkert er noen journalister «som vil skrive mest om dette (bompenger, red anm.) bare for å irritere meg. Det får jeg leve med», sa Solvik-Olsen.

Han forsvarte at Frp i NTP legger opp til å ta inn rekordhøye 10,9 milliarder kroner i bompenger årlig.

– Bompengenivået ligger uendret i forhold til tidligere. Dette er det vi tror vi får med oss Stortinget på. Veksten kommer i NTP kommer ene og alene fordi vi prioriterer penger over statsbudsjettet, men det er også en bompengeandel i bunn. Men det er en relativt bedre andel enn før tatt i betraktning at de bilrelaterte avgiftene går ned og det er en større satsing på vei, så begynner bilistene å få igjen mer enn det de betaler i skatter og avgifter, forklarte Solvik-Olsen.

De neste tolv årene foreslås det 659 milliarder kroner til veiformål, noe som betyr at det i snitt brukes ca 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan. Under 20 prosent av dette er bompengefinansiering, ifølge Samferdselsdepartementet.

– De borgerlige partiene er enig om å bygge og vedlikeholde rekordmye vei de kommende årene. Veiene som bygges, bygges med en lavere bompengeandel enn tidligere. Frp har aldri vært tilhenger av bom, vi er helle ikke det. Men vi innser at alle andre partier er for. Tidligere økte bompengene jevnt og trutt. Nå ser trenden. Frp skulle gjerne sett at NTP var helt uten bompenger, men vi er fornøyd med å redusere bompengeandelen fra 35 prosent til 29 prosent i kommende periode, sier Frps Morten Stordalen på pressekonferansen.

Færre bompengeselskap

– Regjeringen vil at minst mulig av bilistens innbetalinger skal gå til administrasjon og innkreving. Derfor gjennomfører vi nå en bompengereform. Antallet bompengeselskap er på vei ned, fra 60 selskaper til 5 regionale selskaper, eid av fylkeskommunene. Administrasjons- og driftskostnadene skal ned, og det skal komme bilistene til gode, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

I juni 2013 sa Frps Bård Hoksrud til Nettavisen at han kunne garantere at det ble bompengefritt over hele landet hvis han ble samferdselsminister. Det ble han som kjent ikke, men Hoksrud var i 18 måneder statssekretær departementet.

Regjeringen har de siste månedene presentert løfter om både satsing på både jernbane, vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Dette er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling og må vedtas i Stortinget før de kan gjennomføres.

Jernbanen får 319 milliarder

Om lag 319 milliarder kroner er satt av til jernbaneformål. Dette utgjør om lag 35 prosent av den totale økonomiske rammen. 45 prosent av investeringsmidlene i den nye transportplanen er satt av til jernbane, opplyser Samferdselsdepartementet.

– For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup til NTB.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier planen prioriterer trygg ferdsel for barn og unge.

– Bedre trafikksikkerhet, i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) lovet 1000 milliarder til NTP de kommende tolv årene, men det er foreløpig ikke klart hvor pengene skal hentes inn.

3,9 milliarder kroner til luftfart

I transportplanen er det satt av 3,9 milliarder kroner til luftfart.

Midlene skal gå til flytting av Bodø lufthavn og ny lufthavn i Mo i Rana. Infrastrukturen i luftfarten er selvfinansierende, og er derfor normalt ikke en del av Nasjonal transportplan, heter det i pressemeldingen.

Flytting av lufthavnen i Bodø vil gi regionen en ny og moderne lufthavn, og samtidig frigi sentrumsnære arealer til nødvendig byutvikling. Regjeringen foreslår 2,4 milliarder kroner til ny lufthavn, og legger opp til byggestart i første periode.

Det er også behov for en ny og moderne flyplass på Helgeland. Derfor bidrar staten med midler til ny flyplass i Mo i Rana. Til sammen settes det av 1,47 milliarder kroner til prosjektet, står det i pressemeldingen.

31,7 milliarder til kystformål

Den blå-blå regjeringen legger opp til en ramme til kystfortmål i planperioden på 31,7 milliarder kroner.

– En vesentlig del av midlene er knyttet til videreutvikling og modernisering av navigasjonsinfrastrukturen, for å sikre det høye sjøsikkerhetsnivået vi har i Norge. Etterslepet på navigasjonsinfrastrukturen (lys, lykter og andre merker) fjernes i løpet av første del av planperioden. Etterslepet på kaier og moloer kan lukkes i løpet av tolvårsperioden, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.