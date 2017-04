NTB: Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene, melder NTB.

Dette blir i så fall ny rekord når det gjelder årlige bompengeinnbetalinger. Prognosen for 2017 er på rekordhøye 10,2 milliarder kroner ifølge tall VG har hentet inn.

Innbetalte bompenger har økt jevnt og trutt under den blåblå regjeringen. I 2014 punget bilistene ut med 9,20 milliarder kroner. Dette økte til 9,58 milliarder i 2015. Bompengeselskapene har ennå ikke meldt inn hvor mye som kom inn i fjor, men prognosene ligger på 9,6 milliarder mens 2017 prognosen er på 10,2 milliarder. I tillegg kommer rundt 200 millioner årlig i såkalt tilleggsavgift, får VG opplyst hos Statens vegvesen.

Men bompengeandelen går ned, melder NTB. Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029.

Fakta om Nasjonal transportplan (NTP) * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge. * Planperioden ble i fjor utvidet fra ti til tolv år, og det skal lages perspektiv mot 2050. Den revideres hvert fjerde år. * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret. * NTP for perioden 2018–2029 legges frem 5. april 2017. Kilde: NTB

Totalt er rammen på 1.064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med, får NTB opplyst.

Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen. Det er fire prosentpoeng mindre enn i den forrige planen. For veiinvesteringer er bompengeandelen 29 prosent, ned seks prosentpoeng, skriver NTB.

– Frp er alene på Stortinget om å være imot bompenger. At vi nå klarer å snu trenden og bidra til at veibyggingen øker samtidig som bompengeandelen går ned, er vi godt fornøyd med, sier Frps Morten Stordalen til NTB.

I juni 2013 sa Frps Bård Hoksrud til Nettavisen at han kunne garantere at det ble bompengefritt over hele landet hvis han skulle bli samferdselsminister. Det ble han som kjent ikke, men i 18 måneder var han statssekretær departementet.

Regjeringen har de siste månedene presentert løfter om både satsing på både jernbane, vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Dette er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling og må vedtas i Stortinget før de kan gjennomføres.

Lovet 1000 milliarder

Statsminister Erna Solberg (H) lovet 1000 milliarder til NTP de kommende tolv årene, men det er foreløpig ikke klart hvor pengene skal hentes inn.

