NSR gjør brakvalg på Sametinget

Norske Samers Riksforbund (NSR) nærmer seg flertall på Sametinget. Samtidig har det vært flere utfordringer under valgavviklingen.

Når 85,5 prosent av stemmene er talte i sametingsvalget, har felleslista NSR 26,9 prosent oppslutning og 16 mandater, fem flere enn i 2013. Sammen med NSR/Samefolkets parti med en oppslutning på 4,6 prosent og to mandater har de 18 representanter.

Stortingsvalget 2017: Les alt du må vite om nattens valgdrama her

– Disse tallene er så gode at det er nærmest ikke til å tro, sa Aili Keskitalo, NSRs presidentkandidat til Sametinget til NRK natt til tirsdag.

For å få flertall i sametinget kreves 20 representanter.

I 2017 var det 100-årsjubileum for sametingets landsmøte: Les mer om Tråante.

Slik ser oppslutningen blant de åtte største partiene ut for øvrig: Arbeiderpartiet får 17,1 prosent, Senterpartiet får 7,8 prosent, Nordkalottfolket får 6,7 prosent. De øker alle i oppslutning. De som går ned er Fremskrittspartiet med 7,6 prosent, Árja med 7,3 prosent, og Høyre som får 5,4 prosent.

Den totale andelen stemmeberettigede som har avgitt stemme ser ut til å ligge på 67,5 prosent.

Arbeiderpartiet gjorde det ikke like godt i stortingsvalget: Krisevalg.

STOR FREMGANG: Presidentkandidat Aili Keskitalo i NSR kan være fornøyd med årets resultat. Foto: Heiko Junge, , NTB scanpix

Flere falt ut av valgmanntallet

I forkant av valget mandag ble det meldt om flere problemer. Blant annet måtte flere dra fra valglokalet uten å få stemt, fordi de ikke var registrert i valgmanntallet.

– Sametinget må ta en vurdering på om valget kan godkjennes eller ikke i gjennomgangen etter valgopptellingen, sa direktør Rune Sverre Fjellheim i Sametinget til VG mandag.

Tirsdag sier han til VG at han tror problemet har blitt håndtert godt.

– Det er beklagelig, men de fleste fikk stemt på valgdagen etter at de tok kontakt så vi kunne sjekke om det var registrert. Dette er en sak vi har med skattedirektoratet og valgdirektoratet om hvordan en sånn feil kan oppstå, sier han.

Valget er ikke godkjent før sametinget tar beslutningen på det på første møte i oktober.

– Så langt ser vi ikke noen klare tegn på at det skulle være så mange uregelmessigheter at det ikke skulle skje denne gangen.

Se også: Disse mister plassen på stortinget og disse kommer inn.

Ikke alle partier på valglistene

FIKK IKKE STEMT: Maja Stina (t.v.) og Kaja-Regine Bientie er forvilte over det de mener er uholdbar stemmeorgansiering i Sametingsvalget. Foto: privat

Et annet problem oppsto da ikke alle partiene var registrert på listene som ble delt ut i valglokalene. Da Kaja-Regine og Maja Stina Bientie skulle stemme i Oslo endte de opp med å stemme på et annet parti fordi de ikke fant sitt.

– Jeg kjenner ikke de konkrete sakene, men det er jo litt utfordrende i det øyeblikket du skal stemme i en annen valgkrets enn du er manntallsført. Da må vi stole på at de som har ansvar for gjennomføring av valget i kommunen har gitt alle god nok informasjon, sier Fjellheim.

Om man ikke finner partiet sitt på listene, kan man nemlig skrive det inn selv. Dette skal man få hjelp til i valglokalet.

Føler du at det har blitt gitt god nok informasjon?

– Vi håper det. Vi er et lite valg i et stort land. Noen uregelmessigheter har det nok vert, men foreløpig har vi ingen klare indikasjoner på at det er mange.

Solberg: Fornorskningspolitikken er et svart kapittel