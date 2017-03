Norske politikere om tyrkisk valgkamp i Norge: Innenfor ytringsfriheten

Den tidligere tyrkiske parlamentarikeren Itcen Cuma besøkte mandag et tyrkisk trossamfunn i Drammen. Norske politikere er samstemte i at tyrkisk politisk aktivitet i Norge bør tillates, i motsetning til Nederlands harde reaksjon.

– Når det gjelder norske lover og regler i tilknytning til valgkamparrangementer, har politi og brannvesen ansvar for sikkerheten. Men i Norge har vi ytringsfrihet. Vi har drevet valgkamp mot nordmenn i Spania, og bør ikke begrense ytringsfriheten i vårt eget land, sier leder Anniken Huitfeldt (Ap) av den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen til VG.

VG har snakket med flere medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. De er kritiske til Tyrkias utvikling under president Recep Tayyip Erdogan, men er enige om at tyrkiske politikere prinsipielt ikke bør nektes å drive valgkamp i Norge.

Nederland satte i helgen foten ned for at Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu skulle få delta på et politisk møte for tyrkiske innvandrere i forbindelse med folkeavstemningen om grunnslovsendringer som avholdes i april. Avgjørelsen har satt i gang en intens ordkrig mellom landene.

– Bør dempe gemyttene



Bare dager etter at konflikten mellom Nederland og Tyrkia startet, fikk Norge besøk av den tidligere parlamentarikeren for Recep Tayyip Erdogans parti AKP, Cuma Itcen. Mandag kveld besøkte han moskeen til det tyrkiske trossamfunnet i Drammen.

Icten hevder selv han bare er i Norge for å hjelpe til med å øke oppslutningen om folkeavstemningen, som kan føre til at Erdogan blir sittende ved makten til år 2029.

Huitfeldt sier at hun prinsipielt vil protestere mot menneskerettighetsbrudd og ytringsfrihet i Tyrkia, men at han man ikke gjør det ved å innskrenke ytringsfriheten i Norge.

– Jeg mener ansvarlige politikere må bidra til å dempe gemyttene, sier hun.

– Innenfor ytringsfriheten



Harald Tom Nesvik (Frp) sitter også i utenriks- og forsvarskomiteen. Han er enig med Huitfeldt i at tyrkiske politikere bør få drive valgkamp i Norge dersom de ønsker det.

– I Norge, i motsetning til det en kan få inntrykk av i Tyrkia for tiden, står ytringsfriheten sterkt. Det gjelder også for tyrkiske politikere som kommer til Norge. Så lenge dette arrangementet ikke skaper ordensmessige problemer, setter jeg dette besøket på kontoen til ytringsfriheten, sier han til VG.

Det samme sier Venstre-leder Trine Skei Grande:

– I Norge har vi ytringsfrihet, og kan ikke bruke de midlene vi anklager andre for å bruke. Det er veldig mye i forslagene hans jeg er svært kritisk til, men vi kan ikke stoppe disse forslagene ved å bryte egne prinsipper, sier hun.

Skei Grande kaller hendelsene i Nederland for «veldig beklagelige», og mener andre europeiske land har håndtert slike situasjoner bedre.

– Jeg har forståelse for at det er redsel i Nederland for høyrekstremisme, men vi stopper ikke ekstremistene med deres midler, fastslår hun.

ENIGE: Venstre-leder Trine Skei Grande og Krf-leder Knut Arild Hareide, begge medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteen, mener Norge bør tillate tyrkiske politikere å drive valgkamp i Norge. Foto: Trond Solberg, , VG

Viktig at ordkrigen ikke eskalerer



Krf-leder Knut Arild Hareide er klar på at Norge ikke bør svare med det han refererer til som «Erdogan-språk».

– Politiske møter er lov. Men kommer de hit, så må vi møte dem og si hva vi synes om for eksempel denne undergravingen av demokratiet som folkeavstemningen er, sier han.

Hareide mener Nederland ikke har inntatt en veldig prinsipiell posisjon i håndteringen av den tyrkiske, politiske aktiviteten.

– For Nederland kom dette på et vanskelig tidspunkt. Det er en intern politisk debatt der, og vi kan vel si at Erdogan preger valget i Nederland. Regjeringen er presset av Geert Wilders, som skremmer mange i Europa, sier han.

Valget i Nederland avholdes onsdag denne uken. Valget står mellom den svært islamkritiske Geert Wilders som representerer Parti for frihet og statsminister Mark Rutte fra det høyreliberale partiet VVD.

– Høy terskel for begrensninger



Astrid Sehl, talsperson i Utenriksdepartementet, skriver i en epost til VG at UD ikke er kjent med at tyrkiske regjeringsmedlemmer planlegger å besøke Norge.

De er gjennom media blitt gjort kjent med at en tidligere tyrkisk parlamentariker er i Norge, skriver hun.

– Retten til å avholde offentlige møter og drive politisk virksomhet er viktig og man må ha høy terskel for å underlegge slike aktiviteter begrensinger, så fremt de gjennomføres i henhold til relevante lover og regler. Det er for øvrig viktig at ordkrigen mellom ulike land og Tyrkia ikke eskalerer. Samtidig er det viktig at Tyrkia tar sine menneskerettighetsforpliktelser på alvor, skriver Sehl.