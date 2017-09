NHO krever statlig tilsyn for offentlige anskaffelser

NHO hevder et statlig tilsyn for offentlige anskaffelser vil gagne både staten som innkjøper og leverandørene. Partiene er usikre.

VG skrev mandag at Justisdepartementet og Finansdepartementet direkte tildelte en kontrakt til en verdi av 30 millioner direkte til konsulentfirmaet Metier. Flere eksperter VG snakket med mener tildelingen er et brudd på regelverket.

Nå går NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes, som er en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser, ut og krever et statlig tilsyn for offentlige anskaffelser.

Hun understreker at hun ikke har tatt stilling til den aktuelle VG-saken, men trekker fram flere fordeler ved et tilsyn i lignende saker:

– Det vi ser i Norge er at bedriftene selv må overvåke markedet for offentlige anskaffelser og de må selv klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller domstolene. Det eksisterer ikke noe offentlig organ som fører tilsyn med dette. Det bør etableres, slår Gjønnes fast.

Gjønnes mener etableringen av et slikt tilsyn er en vinn-vinn-situasjon både for oppdragsgivere og for bedriftene som konkurrerer om kontrakter.

– Å innføre et slikt tilsyn er samfunnsøkonomisk bra: For innkjøperne som slipper å få klager, for leverandører som ikke må vente på avgjørelser og for bedrifter som slipper å overvåke markedet og får mindre advokatutgifter, sier hun.

Hun viser til at de offentlige innkjøperne med et offentlig tilsyn kan få hjelp i forkant av tildelinger, og trekker fram den direkte tildelingen VG omtalte mandag. Justisdepartementet kunne i forkant gått til et eventuelt tilsyn og fått ja eller nei, ifølge henne.

– Et tilsyn vil kunne komme inn i forkant og vil dermed virke preventivt. Flere oppdragsgivere vil slippe å få klager, sier Gjønnes.

Sverige som forbilde



Gjønnes presiserer at man ikke trenger å opprette et nytt organ for tilsynet, fordi det er kan underlegges konkurransetilsynet.

– Vi har et forbilde: Sverige. Der har de en myndighetsinstans som veileder og fører tilsyn med regelverket for offentlige anskaffelser, sier hun.

NHO-advokaten viser til at slik systemet er i dag, kan Klagenemnda for offentlige anskaffelser bare ilegge håndhevelsesgebyrer ved direkte ulovlige tildelinger.

VURDERER IKKE NÅ: Statssekretær Lars Jacob Hiim (H). Foto: regjeringen.no

– Utover ulovlige direkte tildelinger, har ikke KOFA bindende vedtaksmyndighet. I slike tilfeller vil mange bedrifter hverken ha ork eller kapasitet til å ta saken videre, sier hun.

Avventende fra politisk hold



Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim (H), viser til at det er mange organer som sørger for å kontrollere og håndheve at anskaffelsesregelverket etterleves.

– Riksrevisjonen og kommunerevisjonene fører kontroll med det offentlige. EFTAs overvåkningsorgan ESA fører også tilsyn med at vi overholder våre forpliktelser etter EØS-avtalen, deriblant EUs anskaffelsesdirektiver, sier han.

Det blir ikke vurdert nye tiltak med det første, ifølge Hiim.

– Vi fikk et nytt anskaffelsesregelverk ved årsskiftet. Nå må vi la de nye reglene få virke en stund før vi gjør nye vurderinger, sier han.

Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til spørsmålet. Partiets næringspolitiske talsperson Else-May Botten sier imidlertid at de vil se nærmere på saken ettersom det kommer innspill fra NHO.

– Vi må se hva det er behov for, sier hun til VG.