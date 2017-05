Nå vil Frp ha høyere sperregrense – men i 2011 stemte de imot

I 2011 stemte hele Fremskrittspartiet imot å øke sperregrensen ved stortingsvalg – som de nå har vedtatt at de er for.

Fremskrittspartiet vedtok på sitt årsmøte sist helg at de ville øke sperregrensen ved stortingsvalg – fra dagens fire prosent og opp «ett prosentpoeng eller to».

VG har vist hvordan sperregrense på seks prosent ville ha gitt Høyre og Fremskrittspartiet flertall alene på Stortinget i dag.

I 2011 var et grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen (ekstern lenke) oppe til votering på Stortinget. Hagen foreslo nesten nøyaktig det samme: å heve sperregrensen fra fire til fem prosent.

Forslaget fikk null stemmer.

Fakta: Sperregrense For de 19 utjevningsmandatene på Stortinget gjelder en sperregrense på 4 prosent. Bare partier som har fått 4 prosent eller mer på landsbasis, kan få utjevningsmandat. Ellers ville mange av disse plassene ha gått til små partier som ikke greide å få plasser på vanlig måte. For de 150 vanlige mandatene gjelder ingen sperregrense. Der holder det at partiet har fått tilstrekkelig mange stemmer i det enkelte fylket.

– Forholdet surnet



– Det var vel fordi forslaget kom fra meg, kommenterer Carl I. Hagen til VG.

Den norske valgordningen er nedfelt i Grunnloven, og det er derfor en nokså omstendelig prosess å endre den. En grunnlovsendring må vedtas to ganger før den blir gyldig, og det må ha vært et stortingsvalg imellom de to behandlingene. Ved annen gangs behandling i 2011 var Carl I. Hagen ute av Stortinget, og Frp-representantene kunne danse på bordet som de ville.

– Det hadde nok også med forholdet til de øvrige borgerlige partiene å gjøre, utdyper Hagen.

– Venstre og Kristelig Folkeparti ville nok ha sett på en heving av sperregrensen som et slag i ansiktet. Men etter hvert som forholdet har surnet, er kanskje ikke dette hensynet like viktig lenger, sier Hagen.

Frp's parlamentariske leder Harald Tom Nesvik skriver følgende i en kronikk i VG fredag.

– Vi er oppriktig bekymret over lav valgdeltakelse. Derfor mener vi det er på høy tid å løfte debatten og se på ulike tiltak som kan øke valgdeltakelsen – blant annet ved å heve sperregrensen.

PS: En sperregrense på fem prosent ville ha gitt den samme situasjonen på Stortinget som i dag; Høyre og Fremskrittspartiet ville ha trengt støtte fra Kristelig Folkeparti eller Venstre for å få flertall.