Nå kommer selvkjørende busser

ARENDAL (VG) Nå er den her, bussen uten bussjåfør. Om få måneder skal selvkjørende el-busser ut i trafikken i Oslo og Kongsberg.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier at 90 prosent av bilparken etter hvert kan parkeres for godt.

Sammen med VG har Helgesen prøvekjørt den autonome, selvkjørende minibussen som Statens Vegvesen har hentet til Arendalsuka. Folk har stått i lange køer i den avsperrede gaten for å teste den nye bussen.

– Nå kommer dette raskere enn noen av oss kan ane. Selvkjørende kjøretøyer vil endre måten vi reiser på, sier Vidar Helgesen til VG etter prøveturen.

Vegvesenets folk har markert bussens rute, ett kvartal opp og ned Havnegaten, med sperrebånd for å hindre at folk kaster seg foran bussen for å sjekke om den virkelig stopper om noen kommer i veien. For det gjør den. Men for sikkerhets skyld er det alltid en operatør ombord.

Denne Bussen kjører en rute som er kjørt opp og dermed programmert inn på forhånd. Så sjekker den at den er på riktig sted via mobilnettet og GPS. Kameraer og sensorer rundt bussen skal hindre sammenstøt med hindringer langs veien.

Lov kommer snart



Seks-seteren har kostet Kongsberg-selskapet Applied Autonomy 1,8 millioner kroner.

Så snart Stortinget har vedtatt lovregulering om selvkjørende kjøretøyer – trolig i løpet av høsten – kan de rulle lovlig ut i trafikken.

Helgesen sier at Oslo nå bør vurdere å legge bort planene om en ny trikketrase langs Ring 2, fordi utslippsfrie, selvkjørende busser kan dekke behovet, uten enorme investeringer gjennom å grave ned nye skinner.

Ni av ti biler skal vekk



– Kollektivtransporten, førerløse kjøretøyer og effektiv bildeling vil smelte sammen. Ved hjelp av en app på mobilen kan du bestille hele reisen. OECD har spådd at det i fremtiden vil være behov for under 10 prosent av dagens bilpark, sier klimaministeren.

Det vil, ifølge Helgesen, kunne spare bymiljøet for forurensning og forhåpentlig redusere antall trafikkulykker.

– Det vil fortsatt være privateide biler i mange år. Men dagens bilpark står parkert 95 prosent av tiden. Mange har sluttet å eie en platesamling fordi de har hele musikksamlingen lagret digitalt og tilgjengelig på mobilen. Det samme kan skje med bilparken, sier han.

Oslo ruller i gang



I Oslo har Ruter nå bestilt 10 til 20 selvkjørende busser som skal testes ut i hovedstaden fra neste år.

– Vi må bli kjent med teknologien først. Men jeg ser for meg at disse bussene kan brukes til å mate passasjerene inn i det eksisterende kollektivnettet, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen til VG.

Kongsberg skal også teste ut førerløse el-busser.

Helgesen ser for seg at den selvkjørende teknologien kan bli en ny næring for Norge. Åtte-ti byer rundt i verden er allerede i gang, så Helgesen mener det haster:

Kan bli ledende



– Hva skjer med de mange tusen ansatte i transportsektoren som vil miste jobben når sjåførene blir overflødige?

– Av erfaring vet vi at teknologien vil bli tatt i bruk uansett. Så jo mer fremoverlente vi er, desto større sjanse er det for at vi kan skape nye jobber. Vi er en av de mest digitale nasjonene i verden, nå har vi sjansen til å bli overlegne i en helt ny bransje. Kommer vi tidlig i gang, kan Norge bli verdensledende på å utvikle løsninger for transport med utslippsfrie, autonome kjøretøy, sier Helgesen til VG.

