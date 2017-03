Nå har Senterpartiet like mange velgere som Fremskrittspartiet

Sp får 11 prosent på VGs partibarometer for mars. Dermed har partileder Trygve Slagsvold Vedum nådd målet om like stor oppslutning som Frp mer enn to år før tiden.

– Det er første gang vi er jevnstore med Frp på så lenge jeg kan huske. Det er veldig motiverende, sier en strålende fornøyd Vedum til VG.

– Vi hadde et internt mål om å bli like store som Frp i kommunevalget i 2019. Nå er vi det to år før, og et stortingsvalg er jo enda viktigere!

Mens Senterpartiet går fram 0,8 prosentpoeng på VGs partibarometer for mars, har Frp en tilbakegang på 2,1 prosentpoeng. Dermed får Sp 11 prosent oppslutning, mens Frp får 11,1 prosent.

Det er det en enkel forklaring på, ifølge Sp-lederen:

– Frp har ført en sentraliseringspolitikk. Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning, sier han.

– Trygve får ingen kritiske spørsmål



Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, er ikke fornøyd med Frps oppslutning på VGs partibarometer.

– Tallene er ikke gode nok. Hvis man ser på VG sine tall kontra andre målinger, ligger vi alltid lavere. Men 13–14 prosent, som vi ligger på for tida, tilsier at det må jobbes hardere og enda mer utadrettet fram mot valget, sier han.

ROSER SP-TRYGVE: Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjør en god jobb for Senterpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Nesvik mener Trygve Slagsvold Vedum gjør en god jobb med å fronte Senterpartiets politikk:

– De er på en medgangsbølge. Samtidig har Trygve tatt godt med Møllers tran og får ingen kritiske spørsmål fra media, sier Frp-politikeren.

Han minner om at det fortsatt er seks måneder igjen til valget, og sier at Frp «kan alt om å ha gode tall veldig tidlig i valgkampen».

– Tror du Trygve er for tidlig i form?

– Trygve er jo en langdistanseløper og en kjekk og fin fyr. Men nå hopper han på alt han kan hoppe på. Vi får se hvordan det går når han blir målt på det han faktisk sier og får noen kritiske spørsmål, sier Nesvik.

– Burde tatt mer tran



Trygve Slagsvold Vedum klukkler som bare han kan når han får høre om Nesviks tran-uttalelse:

– Jeg burde tatt mer tran egentlig. Jeg opplever at Senterpartiet blir tatt hardt. Det er vel få i norsk politikk som har fått flere merkelapper enn det vi har fått i det siste, sier han.

– Er du for tidlig i form?

– Politikk er ikke en idrettsgren, men en verdikamp. Vi har sagt over tid hva vi er opptatt av. Det kommer vi til å fortsette med fram til valget, sier Vedum.

– Å bli like store som Frp på en måling, er en milepæl for oss. Nå kan vi slappe av litt ekstra i helga.

Klart rødgrønt flertall



Størst framgang på VGs partibarometer har Arbeiderpartiet. Med en økning på 2,6 prosentpoeng får Ap en oppslutning på 35,6 prosent.

Sammen med Sps solide oppslutning og SV over sperregrensen, er den røde blokken på VGs måling langt større enn den blå.

Hadde det vært valg nå, ville Ap, Sp og SV fått til sammen 94 mandater på Stortinget. Høyre, Frp, KrF og Venstre ville fått 73 mandater.

Det er ikke statsminister og Høyre-leder Erna Solberg fornøyd med:

– Dette er for dårlig uttelling for våre partier på borgerlig side. Men jeg tror at vi skal vise at vi har bedre støtte enn dette ved valget, sier hun til VG.