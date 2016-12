Miljøvernere mener budsjettet svikter klima: – Ikke i nærheten av å være så bra som regjeringen lovet

Utslippskuttene i det nye budsjettet er ingen ting å rope hurra for, sier flere ledende miljøvernere.

Lørdag kom regjeringen og samarbeidspartiene til enighet om budsjettet for 2017, etter harde forhandlinger. Budsjettet skryter av å være klimavennlig, men flere miljøvernorganisasjoner VG har snakket med mener utslippskuttene ikke er bra nok.

– Det er ingen som tar bølgen for dette budsjettet, men alternativet var mye verre. Selv om Venstre og KrF ideelt sett burde fått til mer, hadde det blitt krise om de ikke gikk med på denne avtalen, sier Christoffer Ringnes Klyve i Framtiden i Våre Hender.

Greenpeace: Regjeringen bryter løfter



Dette er Norges klimaløfter: * 2020-målet: Gjennom to klimaforlik på Stortinget (2008 og 2012) har politikerne forpliktet seg til å kutte globale utslipp av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. * 2030-målet: Norge har forpliktet seg til, og Stortinget har vedtatt, at vi skal kutte 10 millioner tonn CO2 innen 2030. Altså 800 000 per år. * Paris-avtalen: Norge har forpliktet seg til målet om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

– Budsjettet er ikke i nærheten av å være så bra som regjeringen lovet, og som verden trenger. I fjor la regjeringen ned skriftlige løfter om et skikkelig klimaløft – men det har ikke skjedd, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

Han mener likevel at Venstre og KrF ikke kunne få til et mer klimavennlig budsjett med Høyre og Frp i regjering.

– Ser man på den situasjonen Erna Solberg har manøvrert oss inn i, har vi fått et kraftig oppsving i forhold til tidligere budsjetter. Det er ingen som roper hurra for dette budsjettet, men de fleste i miljøbevegelsen er imponert over hva Venstre og KrF fikk til i siste runde.

Miljøpartiet: Skuffet



Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er skuffet over regjeringens klimakutt. Han mener Venstre og Krf i realiteten bare har fått til et kutt på 202.000 tonn CO2, og ikke 662.000 tonn som partiene skryter av.

– Anslaget fra regjeringen inkluderer 260.000 tonn CO2 basert på allerede vedtatte prosjekter i Enova. Dette er gode tiltak, men de bør ikke telles som et utslag av dette budsjettforliket, sier Hansson.

Det er Marius Holm i miljøvernorganisasjonen Zero uenig i. Han mener man bør regne med kutt fra allerede vedtatte tiltak.

– Det blir feil å si at samarbeidspartiene bare har fått til en økning i kuttene på 202.000 tonn CO2. De må få kred for tiltak som er innført tidligere, for effekten av denne politikken ser man først etter noen år.

– Kan ikke nå 2020-målene

Holm mener Norge beveger seg alt for sakte mot klimamålene vi har forpliktet oss til (se faktaboks).

– Budsjettet er ikke bra nok. Vi ønsker oss kraftigere virkemidler på de fleste områder. Det er langt igjen til perfekt klimapolitikk i Norge, selv om vi har fått i gang flere tiltak. Dette budsjettet kan ikke nå 2020-målene uansett hvor bra det er. Da må vi sette i verks store tiltak umiddelbart, og det kommer ikke til å skje. Samtidig blir det litt for tabloid å si at det er dette statsbudsjettet isolert som vil nå 2020-målene.

Christoffer Ringnes Klyve fra «Framtiden i våre hender» er enig. Han mener regjeringen allerede har gitt opp å nå klimamålene for 2020.

– Med en gang man hører politikerne snakke om å nå 2030-målene, skjønner man at de har gitt opp 2020.

Børvidereføre elbilpolitikken



Holm i Zero mener elbilpolitikken blir viktig for å nå Norges klimamål i årene fremover. Han tror på en stor økning i antall biler på norske veier.

– Jeg vet det kommer mange nye biler på markedet de neste årene, og hvis elbilpolitikken videreføres, tror jeg elbilandelen i Norge vil passere 50 prosent allerede i 2018 og 80 prosent i 2020. Men det avhenger av man viderefører halv sats på bompenger, gjør forurensende biler 10.000 kr dyrere og øker avgiften på fossilt drivstoff hvert år.