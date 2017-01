Makvan (32) er norsk-iraner og partileder: Støtter innreiseforbudet

Den iranskfødte lederen for det norske småpartiet Demokratene, Makvan Kasheikal (32), støtter Trumps innreiseforbud. Selv om han blir nektet adgang til USA.

De negative reaksjonene på den ferske amerikanske presidentens innreiseforbud har haglet de siste dagene, og både norske og internasjonale politikere har ytret bekymring over Trump politikk. Makvan Kasheikal er av en helt annen oppfatning.

– Jeg støtter helhjertet opp om det innreiseforbudet som president Trump nå har innført i USA. Jeg er født i Iran, og vil selv bli nektet innreise. Likevel ser jeg at det er nødvendig at han innfører et slikt innreiseforbud, sier Kasheikal til VG.

Han kom til Norge som flyktning fra Iran i 1998. Partilederen fra Kristiansand er drosjeeier i sørlandsbyen. Politisk er han veldig på linje med USAs nye president.

– Du hadde ikke kommet inn i Norge med en like restriktiv politikk her som Trump nå iverksetter i USA?

– Jeg kom til Norge etter at min familie deltok i krigføring mot det sjiamuslimske regimet i Iran. Med stengte grenser inn til Norge da, hadde nok jeg vært i de kurdiske områdene i Nord-Irak. Men forholdene var annerledes i Norge på den tiden enn de er i USA nå. Trump har rett til å vise makt og stramme inn på innvandringspolitikken, sier Kasheikal.

Mina har motsatt syn



Andre norsk-iranere som VG har snakket med mandag, understreker at Kasheikal ikke er representativ for norsk-iraneres syn på Trump og innreiseforbudet.

SKREMT: Mina Jorsheri (28) er en av mange norsk-iranere som reagerer på Trumps innreiseforbud til USA. Foto: , Privat

Noen vil ikke bidra med navn. Men:

– Jeg har totalt motsatt syn av det Kasheikal har, sier politisk engasjerte Mina Jorsheri (28) fra Oslo til VG.

– Trump bidrar dessverre til å splitte folk ytterligere ved å forsterke hatet både blant iranere og amerikanere i stedet for å utvise lederskap for fred og forsoning, sier Jorsheri til VG.

– Dette skillet som nå skapes, kan bli katastrofalt. Jeg tror ikke Trump ha overskuet konsekvensene av det han nå gjør, sier hun.

Makvan Kasheikal har ikke den samme frykten for økt hat og et sterkere skille mellom USA og nasjonalitetene som skal holdes utenfor landet.

– Trump må rydde opp



– Stempler ikke Trump hele folkeslag og nasjoner ved å stenge grensene på denne måten, Kasheikal?

– Jeg forstår behovet for et så omfattende innreiseforbud i første omgang. Vi snakker om en grense som i flere år har vært nærmest uten kontroll, takket være Obama. Nå må Trump rydde opp, og vi snakker om en midlertidig periode, svarer norsk-iraneren.

Han mener hans egne landsmenn fra Iran må vende blikket mot eget land før de krever at Trump skal fjerne innreiseforbudet.

– Den nye presidenten har en lederstil som politisk korrekte røster er ukjent med, sier Kasheikal.

– Tid for politikere som handler



– Kan en så rask innføring av innreiseforbudet fra en fersk president være godt nok gjennomtenkt og forberedt?

– Jeg er trygg på at Trump og hans team har forberedt dette siden lenge før valget. Han har gode rådgivere rundt seg. Og det må virkelig være lov for en amerikansk president å utøve makt, svarer Makvan Kasheikal.

Han påstår at nå er tiden over for politikere som utreder, vurderer og bruker lang tid til å tenke seg om.

– Folk vil ha politikere som handler, og ikke handlingslammede politikere som sitter og utreder i årevis.

Skremt av holdningene



Mina Jorsheri er skremt av sin landsmanns holdninger.

– Trump handler raskt når det gjelder å skape hat og f***skap. Nå er han i ferd med å dra verden tusen steg tilbake ved å sette hele nasjoner og folkeslag i bås på denne måten, sier Jorsheri.

Hun hadde egentlig planer om å dra til USA på ferie i sommer.

– Men med bakgrunn i innreiseforbudet må jeg nok finne meg et annet ferieland.

Norsk-iransk professor: Trist



Mahmood Amiry-Moghaddam er professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Han reiser ofte til USA i forbindelse med jobben. Han har ikke dobbelt statsborgerskap, men er født i Iran. Han er derfor ikke sikker på om han omfattes av de nye reglene.

– Uansett er det som skjer nå veldig trist. Mine tanker går først og fremst til mine amerikanske venner og kollegaer som er blant de mest generøse jeg kjenner. Vi må ikke tilskrive det amerikanske folket holdninger den nye presidenten har. Ved å sette innreiseforbud mot folk fra bestemte land uten å gi dem individuell behandling, plasserer den amerikanske presidenten USA i samme bås med land han ikke vil bli sammenlignet med, sier den norsk-iranske professoren.