Måling: Flertallet godtar økt skatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre får støtte fra et flertall i folket for at skattenivået i Norge kan settes opp.

Hver tredje velger avviser at skatteøkninger er nødvendig.

– Målingen viser at det er liten støtte til store skattekutt i befolkningen. Høyre- og Frp-regjeringen som har brukt så mye penger på skattekutt i fire år, har liten støtte for dette i befolkningen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

I en meningsmåling som InFact har gjort for VG, ble velgerne bedt om å ta stilling til Aps valgløfte om å øke skatte- og avgiftsnivået med inntil 15 milliarder kroner de neste fire årene.

• 28 prosent svarer at Ap's skatteøkning på 15 milliarder kroner er et riktig nivå.

• Syv prosent mener at de kan øke skattenivået mer.

• 17 prosent ønsket seg en lavere skatteøkning.

• 33 prosent av velgerne sier at Ap ikke bør øke skattene.

• 14 prosent vet ikke.

Fakta om målingen ** Målingen er utført 2.februar i år av InFact for VG. ** 1 011 personer over 18 år har besvart InFacts automatiske telefonintervju. ** Feilmarginen på totalutvalget er pluss-minus tre prosent.

Sterk fellesskapsvilje



Det tar Ap-lederen som et tegn på at flertallet ikke ser behov for Høyre og Frp sine løfter om skattelette.

– At det er så sterke tall som viser at folk nikker til at fellesskapet skal ta disse regningene, viser etter min mening hvor sterk fellesskapsviljen er i Norge, sier Støre.

– Det synes også i Høyres rekker, legger han til.

Bakgrunnstallene viser at over 30 prosent av Høyres velgere er med på å øke skattene, mens 56 prosent sier at de ikke bør økes.

13 prosent av Aps velgere vil ikke øke skattene, mens 52 prosent er enig med Støre om at 15 milliarder er riktig nivå.

– Men jeg er ikke for økt skatt for økt skatts skyld. Når vi ønsker å hente inn noe av det den sittende regjeringen har kuttet, er det for å skape en bedre skole, bedre eldreomsorg, og bedre støtte til teknologiske satsninger i næringslivet. Det er det pengene skal brukes til, fordi fellesskapet løser dette bedre, sier Støre.

Kritiserer Høyre

I den samme målingen fra InFact svarte 63,6 prosent av velgerne at også Høyre burde avklare hvor store skattelettelser partiet planlegger mellom 2017 og 2021.

Tirsdag kveld gjentok Høyre-leder og statsminister Erna Solberg overfor VG at hennes eneste skattegaranti er at skattenivået ikke skal økes om hun blir gjenvalgt til høsten. I 2013 lovet Høyre skattekutt på inntil 25 milliarder kroner. Solberg sier nå at hun ikke ser for seg skattelettelser ut over det nivået.

– Vår ambisjon i det nye programmet er at vi skal ha mindre skattelettelser i neste periode. Hvor mye det blir vil jeg ikke tallfeste, sa Erna Solberg til VG.

Støre sier at Høyres skatteløfte ikke fremstår som troverdig:

– Jeg vil ikke avkreve av Høyre at de må lande på den eksakte milliarden, det er vanskelig når økonomien utvikler seg som den gjør. Men de bør avklare nivå. Vi har valgt å være veldig presise når vi sier opp til 15 milliarder, og ikke 15 milliarder. Velgerne har krav på å få vite hvor mye Høyre vil kutte, og hvordan partiet vil finansiere det. De må fortelle om de vil kutte på andre områder, eller ta mer penger fra oljefondet, sier Ap-lederen.