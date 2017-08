Må restaurere gammel utedo for 2,5 millioner

Kommunestyret i Skedsmo vil rive utehuset i Lillestrøm, men rådmannen og fylket ønsker at det restaureres. Prislapp: 2,5 millioner.

Striden om det falleferdige utehuset strekker seg tilbake til 2015. Skedsmo kommune har vedtatt å rive utehuset, men Fylkesmannen har gått inn for at det blir stående.

Prislappen på restaureringen: 2,5 millioner, skriver Romerikes Blad (krever innlogging).

– Det har til nå kostet mye å vedlikeholde utehuset, men vi har klart å holde hodet over vannet. Men så merket vi at bygget holdt på å ramle sammen, sier Terje Kristian Andersen, driftsansvarlig for utehuset som ligger i kvartalet Gamle Lillestrøm, til VG.

Han jobber i foreningen Gamle Lillestrøm, som har ansvar for drift og vedlikehold i kvartalet.

Forstår det ikke



– Vi forstår ikke hvordan dette er mulig, og det gjør ikke kommunen heller, sier Andersen om at utehuset skal restaureres.

Han forteller at bygningen holdes oppe av innvendige avstivninger. Rådmannen bestemte seg i første runde for at bygget skal bevares, men kommunestyret var uenige og trosset anbefalingene i 2015. Fylkesutvalget klagde på vedtaket.

Rivingsvedtaket ble først opprettholdt, men Fylkesmannen slo i februar i år fast at utehuset skal bli stående.

HOLDES OPPE: Slik hindrer foreningen Gamle Lillestrøm utehuset fra å rase sammen. Foto: frode Hansen, VG

– En noe langdryg prosess



Eiendomssjef i Skedsmo kommune, Hans Magnar Tokvam, omtaler dette som «en noe langdryg prosess».

– Rådmannen innstilte opprinnelig på å bevare uthuset med begrunnelse i at kommunen har regulert huset til bevaring samt at Riksantikvaren har kategorisert trehusmiljøet i Kirkegata til å være av nasjonal interesse. Kommunens egen kulturavdeling gikk også inn for bevaring, skriver han i en epost til VG.

Tokvam viser til at Fylkesmannen valgte å henge sitt vedtak på en saksbehandlingsfeil.

– Fylkesmannen ordlegger seg imidlertid slik om realitetene i saken at rådmannen finner det mest hensiktsmessig å droppe en fornyet søknadsprosess med sikte på riving, skriver han.

– Vårt håp nå er at vi kan få en god dialog med Akershus fylkeskommune med sikte på å få til en så billig rehabilitering som mulig. 2,5, mill. er dyrt, selv om det er kjekt å ha et uthus.