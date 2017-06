Lovendring om mobilbruk av politiet vekker oppsikt: – Erfaring viser at slike hjemler ofte blir misbrukt

Snart kan politiet tvinge deg til å åpne telefonen med fingeravtrykket ditt. Det får advokater til å reagere.

Et stortingsvedtak som trer i kraft fra 1. juli gjør at politiet kan tvinge deg til å åpne telefonen din dersom den er sikret med fingeravtrykk. Hvis du nekter og politiet der og da mener det er nødvendig, kan de dermed bruke fysisk makt for å få deg til å åpne telefonen din.

Redd det utfordrer

– Problemet er at det legges opp til at politiet i hver sak må vurdere om de skal tvinge frem bruk av fingeravtrykk for å åpne en telefon.

Det sier advokat Jon Wessel-Aas. Han mener forslaget ville vært bedre hvis det var opp til domstolene å bestemme når politiet kan tvinge en mistenkt til å åpne telefonen sin Slik det er i dag, er det altså politiet som bestemmer om det skal gjøres der og da.

– Det er et stort spenn av situasjoner man kan bruke dette i. Det kan være en som er mistenkt for bruk av cannabis, eller en som kan være delaktig i et forestående terrorangrep. Så man kunne tenkt seg at man hadde innført en domstolsbehandling av dette, slik at de tar den vurderingen, sier Wessel-Aas.

Han mener dessuten dette kan gå imot prinsippet om at ingen skal måtte inkriminere seg selv; altså at det er frivillig å avgi forklaring.

– Vi har alle rett til å ikke forklare oss hvis politiet sier at man er mistenkt. Da vil man ikke selv måtte bidra til noe som kan bli brukt mot deg. Når man da har valget om at enten åpner du selv telefonen, eller så bruker politiet tvang, utfordrer det dette prinsippet, sier Wessel-Aas.

Men har du ikke tillit til at politiet tar dette ansvaret på alvor?

– Spørsmålet er ikke om jeg har tillit til det. Men når det gjelder tvangsmidler som dette så er systemet at vi ikke skal måtte ha tillit til dem, det er derfor vi har uavhengige domstoler som skal vurdere om dette kan brukes. Erfaring viser at slike hjemler ofte blir misbrukt, sier han.

Tror de går tilbake til å bruke kode

Wessel-Aas får støtte av advokat Jon Christian Elden. Også han mener det burde være en dom forut for bruk av denne formen for tvang.

– Det mest betenkelige er at politiet tillates å bruke tvang og vold uten noen vurdering fra en dommer først. Det vil aldri foreligge noen slik hastesituasjon at ikke retten kan prøve det først. Retten må da også avgjøre om et krav om voldsbruk vil være lovlig.

Han mener dessuten at mange vil kunne unngå å bli tvunget til å åpne telefonen uansett.

– Det er ingen grunn til å bevege seg på kanten av menneskerettighetene her. De personbevisste går nok bare tilbake til å bruke kode, og den kan staten aldri tvinge ut av deg, skriver han i en sms til VG.

Forslaget trer i kraft 1. juli.