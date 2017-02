LO-forbund gir Ap like mye som Stein Erik Hagen gir til Høyre

LOs største forbund, Fagforbundet, slår på stortrommen og vil gi fem millioner kroner til Aps valgkamp. – Det skulle bare mangle at 351.000 medlemmer ikke skulle gi like mye som Stein Erik Hagen.

Det sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet.

– Utrolig viktig



Foran stortingsvalget i 2013 ga Fagforbundet 3,5 millioner kroner til Arbeiderpartiet, 1.8 millioner til SV og 2,6 millioner kroner til Senterpartiet.

– Når vi ser de store skattelettene som Høyre- og Frp-regjeringen til Erna Solberg gir til de rikeste, så er det utrolig viktig å få til et regjeringsskifte, hvor pengene blir brukt til felleskapets beste og utviklingen av velferdssamfunnet og ikke sendes rett i lommene til Stein Erik Hagen og andre rikfolk, sier hun.

– Derfor har vi innstilt på at vi i forbindelse med valgkampen neste år, øker støtten til Arbeiderpartiet til fem millioner kroner. SV får 2, 25 millioner og Sp 2,25 millioner, sier Nord.

– Hagen beriker seg på Høyres politikk



Hun viser til flere oversikter, blant annet i VG, hvordan Solberg-regjeringen skattelette er gitt til næringslivsledere som har gitt penger til Høyre: De har gitt 16 millioner kroner, og får trolig tilbake 230 millioner i skattekutt.

– Når Høyres støttespillere kan berike seg på Høyres politikk på den måten og få igjen med renters rente, så er det våre medlemmer som må betale prisen: Det er de rike som får av Høyre og Frp, mens våre medlemmer stiller opp med moderasjon i lønnsoppgjøret for å vise ansvar i en tid med høy ledighet. Og skatteletten de har fått er litt over fire kroner dagen.

– Det må være greit at Fagforbundets medlemmer jobber kollektivt for et rettferdig og solidarisk samfunn og arbeidsliv gjennom å støtte de partiene som er enig med oss. Derimot er det svært betenkelig at landets rikeste kjøper seg innflytelse på landets økonomiske politikk og skattelette hos Høyre og Frp, hevder Fagforbundets leder.

– Det er vel endel medlemmer hos dere som støtter Høyre og Frp: Dere representerer dem også?

–Ja, men våre siste målinger viser at det er et overveldende flertall i medlemsmassen som støtter de rødgrønne: 82 prosent, mens oppslutning om Høyre og Frp ramler. Frp er nede i syv prosent, sier hun.

Saken ble behandlet i forbundsstyret onsdag.

Hagen fortalte til VG tidligere i år, at han vil øke støtten til Høyre til fem millioner kroner. Han sa at også Frp vil få et betydelig beløp.

Det er en kraftig økning; foran stortingsvalget i 2013 ga han og familieselskapet nesten 1,4 millioner kroner.

Begge hans døtre har forsikret at de vil videreføre pengestøtte-tradisjonen.

Hagen gir rundt en million kroner i året i partistøtte til Høyre.

I mange år var det en viss balanse mellom høyre og venstresiden når det gjelder bidrag; da NHO ga penger til borgerlige partier og LO til Ap og etterhvert andre rødgrønne partier.

Etter at NHO sluttet med partistøtte tidlig på 2000-tallet, er det private givere som har vært de borgerlige partienes eneste finansieringsmulighet, utover den ordinære partistøtte.

I 2013 var Christen Sveaas største bidragsyter til borgerlige partier, med 2,5 millioner kroner til Høyre, 1,5 til Fremskrittspartiet og en million til Venstre. Stein Erik Hagen og Canica bidro med 1,378 millioner til Høyre og 500.000 kroner til Fremskrittspartiet, ifølge DN. (Ekstern lenke)

LO fire ganger så store



VG laget i forbindelse med valget i 2013 en oversikt over pengegaver gitt siden 2005.

Stein Erik Hagen var den største private bidragsyter til samtlige fire store borgerlige partier. Gjennom Canica AS har Hagen donert i alt 12,2 millioner kroner.

Det viste også at de fem største bidragsyterne til de borgerlige hadde gitt 22,63 millioner kroner de siste åtte årene. Hagen har stått for over halvparten.

Les: Carl I. ville prakke politiet på LOs støtte til Ap

Til sammenligning hadde de fem største giverne til de rødgrønne gitt vel 82,5 millioner kroner, hvor LO og deres forbund totalt dominerer med 81,5 millioner kroner.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Stein Erik Hagen uten å lykkes.