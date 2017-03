LO: Blåblå skatteletter truer vårens lønnsoppgjør

LO-leder Gerd Kristiansen sier at regjeringens fordeling av skattelette truer LOs vilje til moderasjon i vårens lønnsoppgjør.

– LOs medlemmer vil ikke sitte stille og se på at forskjellene øker så dramatisk, og at fordelingen av skattelettelser har økt forskjellene i Norge så kraftig som det VG nå dokumenterer, sier LO-lederen til VG.

Tall fra Finansdepartementet, som VG publiserer onsdag, viser fasiten fire år etter at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) lovet å kutte skattene for folk flest.

Fordelingen



** Folk flest – eller 94 prosent av befolkningen – har i snitt fått 3637 kroner i skattekutt. Det tilsvarer omtrent 10 kroner om dagen.

** De 1600 personene som har mer enn 100 millioner kroner i skattbar formue, betaler nå i gjennomsnitt 575 000 kroner mindre i årlig skatt, eller 1600 kroner pr. dag.

– Dette har vi hatt mistanke om, men nå ser vi tydelig hvordan skattelettelsene ble skjevt fordelt. Og jeg forstår at mange reagerer kraftig når tallene nå legges fram, sier LO-lederen.

Kjepper i lønnsoppgjøret



– Det regjeringen gjør, er å stikke kjepper i hjulene for hele lønnsoppgjøret, sier Gerd Kristiansen.

– Hvordan kan disse tallene slå inn i lønnsoppgjøret?

– Regjeringen har foran lønnoppgjøret manet til moderasjon, og LO er enig i at med stor arbeidsledighet er det ikke rom for å ta ut de store lønnsøkningene. Men det forutsetter jo at alle modererer seg. Men når regjeringen foretar en så stor skjevforedeling gjennom skattepolitikken, så blir det vanskelig å holde igjen. Realiteten er jo at forskjellene i Norge øker, og det er ingen tjent med.

– Men dette vil vel LOs motpart i lønnsoppgjøret, NHO, være sterkt uenig i?

– Jeg tror NHO er langt på vei enig med oss i at små forskjeller er bra for bedriftene og for hele samfunnsutviklingen, sier Kristiansen.

Ideologisk valg



– Tror du at denne fordelingen er noe regjeringen egentlig ønsket, da de lovet skattelette til folk flest?

– Jeg tror det er helt bevisste og ideologiske valg som er gjort. Og de er finansiert med andre grep som langt på vei er usmakelige, som kutt i sluttvederlag, i feriepenger for ledige, og i den store åpningen for midlertdig ansatte. De burde heller ha brukt pengene til å investere i nye arbeidsplasser, og til å kvalifisere folk bedre for jobb, sier Gerd Kristiansen.

Vil ha mer

Men Kristin Skogen Lund, NHOs toppsjef, sier at det fortsatt er behov for å fjerne skatten på arbeidende kapital for å skape flere arbeidsplasser.



Hun viser til at det har vært bred politisk enighet om nødvendigheten av å senke selskapsskatten, slik mange land rundt oss har gjort.

STØTTER ERNA: NHO-sjef Kristin Skogen Lund, til høyre, tok imot statsminister Erna Solberg (H) på NHOs årskonferanse i januar. Foto: Frode Hansen , VG

– Den viktigste veien til utjevning og likhet går gjennom at folk har arbeid. Og nå ser vi at vi ikke klarer å skape nye arbeidsplasser raskt nok, og i takt med den voksende befolkningen.Derfor må arbeidet med å fjerne formuessskatten på arbeidende kapital fortsette, slik at det blir investert enda mer i nye arbeidsplasser, sier Kristin Skogen Lund til VG.

Særnorsk skatt



– Er du enig med LO i at små forskjeller er en viktig verdi?

– Ja, det er vi helt enig om, men den viktigste måten å oppnå det på er at folk er i arbeid og da må bedriftene skape nok arbeidsplasser. Vi deler derfor regjeringens syn på at vi ikke kan holde oss med et høyere bedriftsskattenivå enn våre konkurrenter, eller med de særnorske skattene som bare rammer norske eiere.

– Hva tenker du når du nå ser fordelingsvirkningene gjennom regjeringens egne tall?

– Jeg tenker at VGs oppslag også kunne ha vært vinklet motsatt. Vi skal være glade for at så mange norske eiere tross alt er villig til å betale så mye skatt som det de gjør. Det er selvforklarende at lavere skattesatser gir større tall i beløp for store inntekter, enn for små inntekter. Samtidig er det viktig å si at NHO ikke har noe imot at private formuer beskattes. Det er den kapitalen som står i bedriftene som er omfattet av den særnorske formuesskatten på bedriftenes produksjonutstyr, som varelagre og maskiner, som vi vil ha fjernet, sier Skogen Lund.

– Tror du at dette bildet vil slå negativt inn i lønsoppgjøret?

– Jeg forholder meg til det jeg hører i forhandlingene. Vi har et godt utgangspunkt i en felles forståelse av norsk økonomi og behovet for å trygge arbeidsplassene, sier NHO-sjefen.

