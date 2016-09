Listhaug sa nei til niqab-forbud - men nå vil Frp ha med Ap på å overkjøre regjeringen

Etter at Sylvi Listhaug (Frp) avviste et nasjonalt niqab-forbud, inviterer hennes eget parti nå Ap til et møte for å samle flertall likevel. Men Jonas Gahr Støre takker nei.

Det har vakt voldsomme reaksjoner blant Fremskrittspartiets velgere og sympatisører at innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier nei til et nasjonalt forbud mot det ansiktsdekkende plagget niqab i skolene.

Svaret kom på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler, som er en ivrig talsmann for et nasjonalt forbud.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe tok tidlig fredag morgen initiativ til å invitere Arbeiderpartiet på Stortinget til et møte med sikte på å danne flertall for et nasjonalt niqab-forbud.

Frp-Nesvik: Vi vil ha nasjonalt niqabforbud



– Vi kommer til å invitere Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til et snarlig møte der Ap inviteres til å danne flertall på Stortinget for et nasjonalt forbud mot niqab og andre heldekkende plagg i skolen, sier parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Fremskrittspartiet til VG.

VIL IKKE MØTE FRP: Helga Pedersen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Foto: Krister Sørbø , VG

Han understreker at partiet fortsatt går inn for et nasjonalt forbud mot niqab i skolen.

– Det er ikke tvil om hva Frp mener i denne saken, men vi sitter som kjent ikke i regjering alene, sier Nesvik.

Han inviterer Arbeiderpartiet til en bred enighet om et nasjonalt niqab-forbud på Stortinget. Fra før har sentrale politikere fra både Ap, Sp, SV og KrF gått inn for et bredt forbud gjennom arbeidet i Agenda-utvalgets ti bud for bedre integrering.

Kan overkjøre regjeringen



– Hvis Ap-trioen Jan Bøhler, Jonas Gahr Støre og Jette Christensen virkelig mener alvor med et slikt nasjonalt forbud, så kan de stemme for dette sammen med Frp, sier Nesvik.

– Hvordan vil det være for Frp som regjeringsparti at et eventuelt stortingsflertall med Frp overkjører regjeringen ved å innføre et nasjonalt niqab-forbud ?



– Dette er uproblematisk, da det er stortingsgruppa- og ikke regjeringen som står bak forslaget. Dette er et tema Frps stortingsgruppe har løftet flere ganger, og det er helt i tråd med partiets politikk, svarer Nesvik.

– Dersom vi kommer til enighet rimelig raskt, vil vi kunne fremme et forslag allerede i forbindelse med trontaledebatten etter Stortingets åpning, legger han til.

Ap-takker nei til niqab-møte



Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er i Canada, men Helga Pedersen svarer på vegne av partiets stortingsgruppe.

Hun vil ikke ta imot invitasjonen fra Nesvik og Frp.

– Fremskrittspartiets stortingsgruppe må først overtale sin egen statsråd, Sylvi Listhaug. Vi forholder oss til eventuelle forslag fra regjeringen, sier Pedersen til VG.

– Men det går jo an å støtte et representant-forslag på Stortinget?

– Hvis Fremskrittspartiet ønsker å å gjennomslag for dette, så må forslaget komme fra regjeringen på vanlig måte, svarer Pedersen.

– Så Ap vil ikke en gang møte Frp-gruppen om dette på Stortinget?

– Vi forholder oss til regjeringen som Frp er en del av, gjentar Pedersen.

Hun vil heller ikke varsle at Arbeiderpartiet selv vil komme med et stortingsforslag om et nasjonalt niqab-forbud - etter at sentrale politikere som Jan Bøhler og Jette Christensen har gått inn for et slikt forbud i skoler og utdanningsinstitusjoner.

Avviser at Ap har endret syn



– Vi har denne problemstillingen til diskusjon i vårt arbeid med stortingsprogrammet før neste valg, sier Pedersen.

Hun avviser at Ap har endret syn på området ennå. Tidligere har partiet i regjering selv gått mot et nasjonalt niqab-forbud.

– Som sagt så har vi problemstillingen til diskusjon i arbeidet med program. Da kommer det ulike innspill som vi vurderer. Men jeg registrerer at Frp taler med to tunger i regjering og på Stortinget, sier Pedersen.

– Noen vil kunne hevde at også Ap taler med to tunger?

– Det er jo ikke en nyhet at det er debatt om slike spørsmål både Ap og andre partier i forbindelse med programarbeidet. Det nye er at det er åpen splittelse i FrP, mellom Listhaug og Nesvik, sier Pedersen.

På Frp-siden mener innvandringsminister Sylvi Listhaug at det er Ap som taler med to tunger i saken. På sin egen Facebook-side minner hun om at dersom Ap sier ja til et nasjonalt forbud mot niqab, så er det flertall for dette på Stortinget.

– Jeg kan betrygge alle sammen om at både jeg og Fremskrittspartiet er mot både niqab og burka, og at det aller beste hadde vært et forbud mot det, sier Listhaug i en egen video hun har spilt inn fredag morgen.