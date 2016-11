Lakse-kampanjer kan være ulovlige

Kampanjene for norsk sjømat i Norge, finansiert av avgifter på all sjømateksport, kan være ulovlige og i strid med EØS-avtalen.

Norges sjømatråd bruker årlig over 500 millioner kroner på å markedsføre norsk fisk og sjømat over hele kloden.

Det statseide selskapet får sine kostnader dekket i sin helhet av en lovpålagt avgift på all eksport av sjømat fra Norge.

Ikke ulovlig statsstøtte

Så nå må fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ut i krigen for å forsvare ordningen etter at ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan i Brussel, har gitt laksegiganten Marine Harvest delvis medhold i en klage mot staten over denne avgiftsfinansierte markedsføringen.

I sommer avviste ESA at ordningen var ulovlig statsstøtte fordi EØS-avtalen ikke omfatter statsstøtte i fiskerisektoren.

Men nå får Marine Harvest et foreløpig medhold i at kampanjene for norsk sjømat, rettet mot norske forbrukere, kan være diskriminerende i forhold til de som selger utenlandsk sjømat i Norge.

Sjømatrådet markedsfører norskprodusert fisk og skalldyr under logoen «Norge, norsk sjømat».

Diskriminerer



ESA skriver at det neppe er mulig å «drive markedsføring som er ment å øke etterspørselen etter innenlandske produkter, uten at det diskriminerer importerte produkter».

Advokat Torben Foss, som har klaget til ESA på vegne av Marine Harvest, sier at selskapet er fornøyd med ESAs foreløpige syn:

– Her har ESA det samme standpunkt som Marine Harvest. Når det gjelder Norges Sjømats markedsføring ute, mener ESA at de ikke har kompetanse til å vurdere det, basert på at det er statsstøtte-regelverket som vil gjelde. Vi bestrider at de ikke kan vurdere det og har derfor tatt den saken til EFTA-domstolen, sier Foss til VG.

Sandberg uenig



Markedsføring i Norge utgjør bare 3–4 prosent av Sjømatrådets årlige omsetning.

Men ifølge fiskeriminister Per Sandberg er regjeringen er uenig med ESA:

– Det er viktig å merke seg at dette er ESAs foreløpige vurdering. Vi har frist til 14. desember med å svare på ESA sitt brev og jobber nå med vårt svar, skriver Sandberg i en e-post til VG.

– Vil Sjømatrådet i så fall bli avviklet?

– Regjeringen har ingen planer om å avvikle Sjømatrådet, svarer Sandberg.

Gått ut på dato



– Norsk Industri deler ESAs vurderinger i denne saken, sier Stein Lier-Hansen, toppsjef i Norsk Industri, som har støttet sin medlemsbedrift Marine Harvest i denne saken.

– At ESA nå mener at eksportavgiften er diskriminerende mot utenlandske produsenter og trolig i strid med EØS-avtalen, styrker vår oppfatning av at ordningen har gått ut på dato og må avvikles i sin nåværende form, sier han.

Lier-Hansen sier de må se til Portugal, hvor de har en lignende ordning som Norges sjømatråd.

– Den store forskjellen er at medlemskapet er frivillig. Dit må vi også i Norge.