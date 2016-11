KrF splittet om samarbeid med Ap

KrF spiller et høyt spill om regjeringsmakt. Partiet risikerer å støte fra seg både potensielle samarbeidspartnere og velgere på den kristne grasrota.

I helgen møtes landsstyret i KrF i Oslo for å ta det mange mener er et skjebnevalg for partiet. Skal KrF gå til valg på en fortsatt borgerlig regjering eller skal partiet støtte en Ap-ledet koalisjon?

Ifølge kilder VG har snakket med vil landsstyret gå for et regjeringssamarbeid med Høyre og Venstre. Både blant fylkeslederne og sentralt i partiet er det sterk motstand mot å sitte i regjering med Frp.

Les mer: KrF- og Venstre velgerne vil ha Erna

Ap på kollisjonskurs

Det kan straffe seg, ifølge assisterende redaktør i den kristenkonservative avisen Norge IDAG, Bjarte Ystebø.

– Oppnår KrF en vippeposisjon, og bruker den til å gi Ap regjeringsmakt, vil det gi store rystelser i partiet, spår redaktøren.

ADVARER KRF-LEDELSEN: Bjarte Ystebø, assisterende redaktør i Norge IDAG og grasrotkjenner. Foto: , Privat

Han var tidligere leder i Bergen Vest KrF og en av arkitektene bak samarbeidet mellom Høyre, KrF og Frp i Bergen. Ystebø startet og er leder av den kristenkonservative grasrotorganisasjonen Kristenfolket. Han kjenner dermed kjernevelgerne til KrF godt.

– For å kunne vite hvilket parti vi skal stemme på, må vi kunne stole på at vår stemme ikke går til Ap. Ap har vært på kollisjonskurs med kristenfolket i 40 år, og det er ingenting som har endret på det, tvert imot, fastslår Ystebø.

VG-kommentar: Derfor kommer ikke Hareide til å gjøre Støre til statsminister

Et splittet parti



Men forholdet til det som er landets suverent største parti, skaper splid i KrF. En ringerunde til fylkespartiene VG har foretatt, viser at mange er åpne for et Ap-samarbeid.

– Jeg har merket meg at det er bedre samarbeidsmuligheter mot venstre enn det har vært på lang tid. Ap har beveget seg mer mot sentrum, og de som nå er ledere i Ap er folk som klikker bedre med KrF enn de som var ledere før, sier Jon Christian Anker, leder i Troms KrF.

Ole Døvik, som er leder i Vestfold KrF, tok allerede på forrige landsstyremøte til orde for at KrF burde samarbeide mot venstre.

– Jeg har personlig åpnet for det, men Vestfold er et blått fylke, så jeg ble nedstemt i fylkesstyret, sier han.

Les også: KrFs fylkesledere vil ikke ha Frp-samarbeid

Et skjebnevalg

Men slike signaler får Ystebø til å riste på hodet:

– Å ikke lukke døren til Ap, er ikke godt nok for meg og mange andre på den kristne grasrota. Derfor er dette et skjebnevalg, sier Ystebø.

– KrF må love velgerne at et ikke-sosialistisk flertall vi gi en ikke-sosialistisk regjering. Ellers vil velgerne oppfatte at de like gjerne kan få en Ap-regjering som en borgerlig regjering ved å stemme KrF, og da vil mange mistro partiet.

Ystebø mener KrF-ledelsen de siste par årene har skapt et inntrykk av at det er større politisk avstand mellom KrF og Frp enn de politiske resultatene tilsier:

– Det har utspilt seg et teater med masse støy og spetakkel, til tross for at KrF og Frp har blitt enige om mange saker i Stortinget, sier Ystebø.

KrF har de siste månedene slitt på meningsmålingene. De fem siste ukene har partiet ligget så vidt over fem prosent, ifølge nettstedet Poll of polls. Ystebø mener de dårlige målingene blant annet skyldes partiets flørt med Ap.

– I tillegg var Hareides deltagelse i Pride-paraden et slags vendepunkt på målingene. De to tingene drar i samme retning: nedover, fastslår Ystebø.

Les også: KrF-Hareide avviser budsjettenighet uten Venstre

Flørter og presser

Valgforsker og professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen, tror KrF flørter med Ap først og fremst for å legge press på Høyre:

– Det vil være et svært stort steg for tillitsmannsapparatet til KrF å sitte i regjering med Ap. For det første har KrF bygget opp sterk allianse med Venstre, som ikke vil være med over til Ap. I tillegg har KrF krympet gjennom mange år og står nå igjen bare med grunnfjellet i sør og vest, sier han.

Todal Jenssen føler seg ganske sikker på at Hareide på lørdag kommer til å offentliggjøre at et sentrum-Høyre-samarbeid er KrFs førstevalg. Han mener imidlertid at det ville lønnet seg for partiet å vente med offentliggjøringen til budsjettforhandlingene var avsluttet.

– Der har KrF et fantastisk pressmiddel overfor Høyre og Frp. Ved å tilkjennegi sitt standpunkt til regjeringssamarbeid allerede nå, kan KrF miste mye momentum, sier valgforskeren.

KrF vil ikke sitte i regjering med Frp, og Frp har tydelig sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv er med i. Todal Jenssen mener det er en politisk bløff:

– Å felle en regjering av Høyre, Venstre og KrF for å bane vei for en ny Ap-regjering, kan koste Frp dyrt. Carl I. Hagen var vill nok til å gjøre det i 1986, men jeg tror ikke Siv Jensen er det, sier han.

Debatt: Et kristendomskritisk mageplask

KrF og V mot Frp

Valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Oslo er av en annen oppfatning. Han tror det vil bli vanskelig for Frp å gå tilbake på trusselen om å felle en borgerlig regjering de selv ikke er en del av.

– Jeg tror ikke de vil kunne si noe annet nå. Faren da er at både Venstre og KrF har interesse av å parkere Frp, sier Aardal.

VG-leder: Kontantstøtten må kontant avvises

Valgforskeren er spent på hva Hareide kommer til å si etter landsstyremøtet lørdag. En regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF er et ukontroversielt valg innad i KrF, men med en gang de må forholde seg til Frp og Ap, blir det verre, ifølge Aardal.

– For KrF vil det ideelle valgresultatet selvsagt være å komme på vippen. Da har de mer å slå i bordet med og stor forhandlingskapital, uansett regjeringsalternativ, sier han.

Aardal beregner hver måned partienes gjennomsnittlige oppslutning på ni ulike meningsmålinger. På oktobermålingene hadde KrF i snitt 4,5 prosent – og snuser dermed på sperregrensen.

– Det er et ugunstig sted å være. KrFs store utfordring nå er å markere seg slik at deres egne sympatisører slutter opp om dem igjen, sier Aardal.