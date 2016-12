Knallhard kritikk etter Stortingets byggeskandale

Kontrollkomiteen i Stortinget kommer med knallhard kritikk mot sitt eget presidentskap for ombyggingen som ligger an til å koste 1,8 milliarder kroner etter flere budsjettsprekker.

– Komiteen sier enstemmig at det var kritikkverdig av presidentskapet å ikke orienterte komiteen om den siste budsjettsprekken, tross tydellige løfter om å holde oss orientert, sier komiteleder Martin Kolberg (Ap).

VG avslørte i oktober at Stortinget måtte be skattebetalerne om 700 millioner ekstra for å fullføre et stort og komplisert byggeprosjekt i Oslo sentrum.

Les saken her: Stortingets byggeprosjekt sprekker med 700 milliarder

Alle partiene på Stortinget står også samlet bak et forslag om å be Riksrevisjonen granske hele byggeprosjektet, og svare på hvordan presidentskapet og administrasjonen har ledet prosjektet fra å koste 460 millioner kroner i 2012, og til å bli et gigantprpsjekt til 1,8 milliarder kroner nå i høst.

– Stortinget må selvsagt få pengene til å fullføre prosjektet, sier Kolberg.

Tydelig ansvar



– Vi plasserer ansvaret veldig tydelig, og vi beklager også de voldsomme overskridelsene, selv om vi forstår presidentskapets intensjon med å gjennomføre disse utbyggingene, legger han til.

Michael Tetzschner (H), komiteens nestleder, sier at komiteen ikke begriper hvorfor Stortingets presidentskap og administrasjon skulle påta seg byggeprosjektet på egen hånd, uten å spørre statens eget byggemiljø Statsbygg om hjelp:

– Først fikk vi til svar at det ville vært konstitusjonelt problematisk. Deretter at Statsbygg ikke hadde kapasitet. Men senere har vi fått vite at Statsbygg bisto Høyesterett i en stor rehabilitering, da burde det vel ikke være så vanskelig for Stortinget heller å be om bistand, sier han.

Blir nye runder



Per Olaf Lundteigen (Sp), som også har ytret seg svært kritisk i byggesaken, sier nå at han ikke vil kreve noens avgang i denne runden, men legger til:

– Denne saken er vi ikke ferdig med. Riksrevisjonens rapport skal tilbake til komiteen for behandling når den foreligger. Så får vi se hva som skjer videre, sier han,